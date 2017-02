EUROSTOXX-FLASH: Höchster Stand seit Dezember 2015

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS (dpa-AFX) - Die anhaltende Rekordrally an der Wall Street hat am Dienstagnachmittag auch den EuroStoxx 50 mitgerissen.



Der Leitindex der Eurozone erreichte mit einem Zuwachs von knapp einem Prozent auf 3344 Punkte den höchsten Stand seit Dezember 2015. Neuen Schwung gab die gute Stimmung in den europäischen Unternehmen sowie gute Geschäftszahlen von US-Einzelhändlern./ag/stb