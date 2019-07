EUROSTOXX-FLASH: Eurostoxx rutscht nach EZB-Signalen deutlich ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der Eurostoxx 50 seine zeitweiligen Gewinne am Donnerstag wieder abgegeben und ist am Nachmittag deutlich in die Verlustzone gedreht.



Zuletzt rutschte er 1,1 Prozent auf 3494,21 Punkte ins Minus. Der Leitindex der Eurozone wurde durch den starken Euro nach unten gezogen.

Die Gemeinschaftswährung kletterte auf ein Tageshoch. Da ein stärkerer Euro die Exporte verteuern kann, litten insbesondere die Aktienkurse der Unternehmen aus dem Auto- und Chemie-Sektor , die am Nachmittag zu den schwächsten Branchen zählten. Im Zuge einer Pressekonferenz hatte sich EZB-Chef Mario Draghi aus Sicht von Börsianern etwas optimistischer geäußert als erwartet. Draghi erachtete das Risiko für eine Rezession im Euroraum als ziemlich niedrig./niw/la/fba