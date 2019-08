EUROPA ist geil! Und das dazugehörige Spielfilm-Sponsoring sowieso - von Babbel und TELE 5

München, Deutschland (ots) -Wir haben 400 Menschen gefragt, nennen Sie eine Sprachlern-App mitder Sie in kürzester Zeit neue Sprachen lernen können...Sí, claro... Babbel!Im Rahmen der Spielfilmreihe "Europa ist geil!" von TELE 5 zurEuropawahl 2019 wurde in Zusammenarbeit mit dem SponsoringpartnerBabbel eine kampagnenbegleitende Werbewirksamkeitsstudiedurchgeführt, deren zentrale Ergebnisse nun vorliegen.Die beste Nachricht vorweg: Im Endeffekt kommt immer zusammen, waszusammengehört - Für über 75 Prozent der befragten Zuschauer, passtdie Marke Babbel "gut" oder sogar "sehr gut" zu der Filmreihe "Europaist geil!". Besonders jüngere (20-39 Jahre) und vor allemthemeninteressierte Studienteilnehmer bewerten das Sponsoringpositiv.Und weil's gerade so schön ist, bleiben wir auch noch ein bisschenbeim Thema Sympathie... und Markenassoziationen. Die Sprachlern-AppBabbel weist nach dem Werbekampagnenzeitraum gesteigerteSympathiewerte unter den Befragten auf und steht für ein leichtes,schnelles und mobiles Lernen. Zudem festigt Babbel nachweisbar seineStellung als Anlaufstelle Nummer 1 unter den existierendenSprachlern-Apps.Der für die einwöchige Kampagne produzierte 7-Sekunden langeSponsoring-Clip wurde jeweils vor und nach jedem Spielfilm, sowienach jeder Werbepause eingespielt. Trotz des kurzenKampagnendauerzeitraums profitiert die Markenbekanntheit von Babbelsichtlich: bei den befragten TELE 5-Zuschauern mit Kampagnenkontaktverzeichnet die Bekanntheit der Brand einen Uplift von 8 Prozent. Einstarkes Ergebnis für den Marktführer Babbel.Die Sponsoring-Kampagne rund um "Europa ist geil!" erweist sichals sehr wirkungsvoll und weckt bei den Zuschauern Interesse, sichnäher mit Babbel zu beschäftigen. Während mehr als die Hälfte derZielgruppe angeben zumindest die kostenlosen Testlektionen der Appauszuprobieren, plant knapp ein Drittel aller Befragten sogar, diekostenpflichtigen Kurse zu nutzen. Babbel und TELE 5 haben mit derCase Study zu "Europa ist geil!" gezeigt, dass TV nach wie vor einideales und wirkungsvolles Medium für individuelle Werbemomente ist.Quelle: Kampagnenbegleitende Werbewirkungsstudie von Babbel undTELE 5 in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut DCORE GmbH,Mai-Juni 2019, Zielgruppe: TELE 5 Zuschauer 20-59 Jahre.Die ausführlichen Studienergebnisse finden Sie unterwww.tele5.de/media/marktforschung/Pressekontakt:TELE 5 KommunikationBarbara BublatSenior Manager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 171barbara.bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell