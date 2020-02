EUROPA Lebensversicherung: Durch die Zeit reisen und Geld sparen

Köln (ots) - Bis zu 25 Monatsbeiträge bei der Risikolebensversicherung sparen:Das ist noch bis Ende März 2020 mit den ausgezeichneten Tarifen der EUROPAmöglich. Dafür muss der Versicherungsbeginn einfach auf den 1. Dezember 2019datiert werden. Mit der EUROPA sorgen Kunden nicht nur besonders günstig vor,sondern auch besonders zukunftssicher vor. Das bestätigen die Stiftung Warentestbeziehungsweise das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) in ihren aktuellenUntersuchungen. In der DFSI-Studie zur Zukunftssicherheit der deutschenLebensversicherer erhielt die EUROPA als einziges von 60 Unternehmen dieBestnote "exzellent".Beitragsvorteil nutzenDas Angebot der EUROPA zahlt sich aus: Wer bis zum 31. März 2020 eineRisiko-Lebensversicherung mit Versicherungsbeginn zum 1. Dezember 2019abschließt, sichert sich noch günstigere Beiträge als bei einem Start in diesemJahr. Denn die Höhe der Prämie hängt unter anderem vom Jahrgang des Versichertenab. Der Beitrag fällt daher bei einem Versicherungsbeginn 2019 niedriger aus alsbei einem Start erst in diesem Jahr.Vorteil zeigt sich die gesamte Laufzeit"Dieser Vorteil macht sich über die gesamte Laufzeit bemerkbar", erläutertEUROPA-Vorstand Dr. Helmut Hofmeier. "Dank der Rückdatierung bleibt der Kundeaus unserer Sicht als Versicherer also ein Jahr jünger. So kann er kräftigsparen." Dass die EUROPA ohnehin einen besonders günstigen Schutz bietet,bestätigt die aktuelle Untersuchung von Stiftung Warentest (Finanztest 2/2020).Im untersuchten Modellfall für 35-Jährige bietet der Kölner Versicherer sowohlden günstigsten Nichtraucher- als auch den günstigsten Raucher-Tarif an.Premium-Absicherung mit einmaliger Kombination von LeistungenDie EUROPA zeichnet sich durch preisgünstige und zugleich leistungsstarkeProdukte aus. So war sie der erste deutsche Anbieter vonRisikolebensversicherungen mit einem Pflege-Bonus im Premium-Tarif. Erstkürzlich ergänzte die EUROPA diese Leistungen um einen in Deutschland einmaligenBaustein: Pflegte die versicherte Person bis zu ihrem Tod einen nahenAngehörigen, erhöht sich die Todesfall-Leistung um bis zu 15.000 Euro.Beschleunigter AntragsprozessNeben ausgezeichneten Tarifen bietet die EUROPA schlanke, digitale Prozesse.Dank neuer Tools lässt sich die Risikolebensversicherung zudem noch einfacherund schneller abschließen als bisher. Der eGesundheitsCheck und dereGesundheitsDialog vereinfachen nicht nur die Beratung, sie minimieren auch denAufwand und geben dem Vermittler mehr Sicherheit.Weitere Informationen gibt es unter www.europa.de. Freie Vermittler findenspeziell für sie aufbereitete Informationen unterwww.europa-vertriebspartner.de.Über die EUROPADie EUROPA-Gesellschaften gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Dieserwird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins aufGegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, derContinentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbundstehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein istdie Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die EUROPA 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beidenUnternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Der Name EUROPA steht für "Versicherung pur", denn die Gesellschaften arbeitenin höchstem Maße kostenbewusst. Daraus resultiert ein sehr gutesPreis-Leistungsverhältnis. Die EUROPA betreut insgesamt rund 1,6 MillionenVersicherungsverträge, rund 1,5 Million Versicherte in Reise-, Rahmen- undGruppenversicherungsverträgen sowie 16 Millionen Sportversicherte. Ihre Kundenprofitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service undbedarfsgerechter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werdendie beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihreBeratungsqualität. Mit 0,8 Prozent hat die EUROPA laut Zeitschrift fürVersicherungswesen zudem die niedrigste Verwaltungskostenquote aller deutschenLebensversicherer. Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.Pressekontakt:Frau Roya Omid-Fardstv. Leiterin UnternehmenskommunikationContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208presse@europa.dewww.europa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137981/4513024OTS: EUROPA VersicherungenOriginal-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuell