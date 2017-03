EUROPACE Hauspreis-Index (EPX): Immobilienpreise steigen wieder leicht, Neubau stagniert (FOTO)

Berlin (ots) -Die leichten Preisrückgänge bei Wohnimmobilien im Januar waren nurvon kurzer Dauer. Für den Februar zeigt der EUROPACE Hauspreis-IndexEPX in zwei von drei Segmenten bereits wieder Preisanstiege. Auch derGesamtindex steigt leicht. Lediglich neue Ein- und Zweifamilienhäuserwerden durchschnittlich noch etwas günstiger.Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) hatte in seinemFrühjahrsgutachten ein Ende der steigenden Preise für Wohnimmobilienprognostiziert. Von "Preisübertreibungen zwischen 36 und 75 Prozentin den Top-7-Städten" war gar die Rede. Dagegen gab es von vielenMarktkennern Widerspruch. "Beispielsweise für Berlin pauschal voneiner "Preisübertreibung" von 50 Prozent zu sprechen, halte ich fürUnsinn", meint auch Thilo Wiegand, Vorsitzender des Vorstands derEUROPACE AG. "Natürlich gibt es in 1A-Lagen einzelne Objekte zuvöllig überzogenen Preisen. Aber wer glaubt, dass in Berlin bei einerLeerstandsquote von nur knapp über einem Prozent die Preise baldnachhaltig sinken werden, hat das Prinzip von Angebot und Nachfragenicht verstanden."Auch der EPX hatte im Januar in allen Segmenten leicht fallendebzw. zumindest stagnierende Preise gezeigt. "Doch nicht umsonst habenwir schon damals darauf hingewiesen, dass dies eine Momentaufnahmeist, die lediglich die teils starken Anstiege der Vormonaterelativiert hat. Anzeichen für eine generelle Kehrtwende sehen wirnicht", so Wiegand. "Der EPX Gesamtindex zeigt, dass die Preise imVergleich zum Februar 2016 immer noch um fast acht Prozent gestiegensind."Preise für bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser zogen laut deraktuellen EPX-Auswertung im Februar 2017 im Vergleich zum Vormonatleicht um 0,25 Prozent an, Preise für Neubauhäuser gingen leicht um0,19 Prozent zurück. Eigentumswohnungen legten mit einem Preisanstiegum 1,26 Prozent am deutlichsten zu. Daraus ergab sich für den EPXGesamtindex ein Plus von 0,43 Prozent.Die Entwicklung der EPX-Preisindizes:Gesamtindex: leicht steigendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatFebruar 2017 136,49 0,43% 7,87%Januar 2017 135,91 -0,35% 8,34%Dezember 2016 136,39 1,52% 10,23%Eigentumswohnungen: steigendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatFebruar 2017 137,41 1,26% 7,40%Januar 2017 135,70 0,06% 6,93%Dezember 2016 135,62 1,47% 8,66%Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht fallendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatFebruar 2017 147,83 - 0,19% 10,69%Januar 2017 148,11 -0,53% 11,27%Dezember 2016 148,90 1,72% 12,33%Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht steigendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatFebruar 2017 124,23 0,25% 5,20%Januar 2017 123,92 -0,59% 6,52%Dezember 2016 124,66 1,32% 9,49%Über den EUROPACE Hauspreis-Index EPXDer EUROPACE Hauspreis-Index EPX basiert auf tatsächlichenImmobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten desEUROPACE-Finanzmarktplatzes. Über EUROPACE werden mit rund 45 Mrd.Euro jährlich mehr als 15 Prozent aller Immobilien-finanzierungen fürPrivatkunden in Deutschland abgewickelt. Der EPX wurde im Jahr 2005gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBRentwickelt und wird seitdem monatlich erhoben. Der Gesamtindexbesteht aus den Daten der Einzelindizes für Bestands- undNeubauhäuser sowie für Eigentumswohnungen. Erläuterungen zurhedonischen Berechnungsmethodik finden Sie unterwww.europace.de/presse/index-epx-hedonic/.Über EUROPACEDer internetbasierte Finanzmarktplatz EUROPACE wird von derEuropace AG und ihren Schwestergesellschaften betrieben. EUROPACE istdie größte deutsche Transaktionsplattform fürImmobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 400 Partner aus den BereichenBanken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzerwickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen vonrund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab. EUROPACE ist mit dem TÜVDatenschutzgutachten zertifiziert. Die Europace AG ist eine 100%igeTochtergesellschaft der Hypoport AG, die an der Deutschen Börse imPrime Standard gelistet ist. Ende 2015 wurde Hypoport in den SDAXaufgenommen.Pressekontakt:Sven WestmattelmannLeiter Kommunikation & MarketingTel.: +49 (0)30 / 42086 - 1935Mobil: +49 (0)151 / 5802 - 7993E-Mail: presse@europace.deEuropace AGKlosterstraße 7110179 BerlinInternet: www.europace.deTwitter: www.twitter.com/EuropaceFacebook: www.facebook.com/europaceagOriginal-Content von: Europace AG, übermittelt durch news aktuell