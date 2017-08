EUROPACE Hauspreis-Index (EPX): Bestandsimmobilien wieder im Plus (FOTO)

Berlin (ots) -Immobilienpreise - Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschlandhaben ihre uneinheitliche Preisentwicklung der letzten Monate auch imJuli fortgesetzt: Die zuletzt etwas unter Druck geratenen Preise fürBestandsimmobilien legten mit 1,04 Prozent dieses Mal am stärkstenzu. Dafür gaben die jüngst starken Eigentumswohnungen von Juni zuJuli um 0,51 Prozent nach. Einzig die Neubauten blieben mit einemPlus von 0,55 Prozent ihrem Trend des leichten Preisanstiegs derletzten Monate treu. Das ergab laut der aktuellen Auswertung desEUROPACE Hauspreis-Index (EPX) für den Gesamtindex einen leichtenAnstieg um 0,33 Prozent."Einmal mehr zeigt der EPX, dass kurzzeitige Preisschwankungen imImmobilienmarkt ganz normal sind", erklärt Thilo Wiegand, scheidenderVorsitzender des Vorstands und zukünftiger Aufsichtsrat der EUROPACEAG. "Aussagekräftiger als die Betrachtung der Preisentwicklunggegenüber dem Vormonat bleibt die gegenüber dem Vorjahresmonat." Hierlegten Eigentumswohnungen um 6,78 Prozent und neue Ein- undZweifamilienhäuser um 9,36 Prozent zu. Die Preise für bestehende Ein-und Zweifamilienhäuser sind seit Juli 2016 hingegen nur um 0,66Prozent angestiegen. "Vergessen darf man dabei aber wieder nicht,dass der EPX ein bundesweiter Index ist. Regional sind diePreisentwicklungen natürlich sehr unterschiedlich", ergänzt Wiegandund erinnert an das alte Mantra: "Lage, Lage und nochmals Lage - dassind die drei Dinge, die beim Immobilienkauf besonders beachtetwerden sollten."Insbesondere Immobilienerwerber, die das Objekt evtl. vermietenoder zukünftig wieder verkaufen wollen, müssen sich genau überlegen,ob sie in einer Region mit Bevölkerungsrückgang bauen oder kaufensollten. Erst kürzlich hat das Institut der deutschen Wirtschaft Kölnin einer Untersuchung festgestellt, dass - bei allerWohnraumknappheit in den Metropolregionen - in zwei Dritteln derdeutschen Landkreise in den vergangenen Jahren über den Bedarf hinausgebaut wurde. "Das drückt natürlich in den überversorgten Regionendeutlich auf Miete und Wiederverkaufspreis. Da hilft es dann wenig,ein vermeintliches Schnäppchen gemacht zu haben", weiß derEUROPACE-Vorstand.Die Entwicklung der EPX-Preisindizes:Gesamtindex: leicht steigendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatJuli 2017 140,00 0,33% 5,75%Juni 2017 139,53 1,04% 6,50%Mai 2017 138,10 0,41% 7,50%Eigentumswohnungen: leicht sinkendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatJuli 2017 143,06 -0,51% 6,78%Juni 2017 143,80 1,75% 8,65%Mai 2017 141,33 0,96% 9,52%Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht steigendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatJuli 2017 150,98 0,55% 9,36%Juni 2017 150,15 0,71% 11,44%Mai 2017 149,09 0,68% 11,88%Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: steigendMonat Indexwert Vormonat VorjahresmonatJuli 2017 125,95 1,04% 0,66%Juni 2017 124,65 0,62% -1,03%Mai 2017 123,88 -0,51% 0,65%Über den EUROPACE Hauspreis-Index EPXDer EUROPACE Hauspreis-Index EPX basiert auf tatsächlichenImmobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten desEUROPACE-Finanzmarktplatzes. Über EUROPACE werden mit rund 45 Mrd.Euro jährlich mehr als 15 Prozent aller Immobilienfinanzierungen fürPrivatkunden in Deutschland abgewickelt. Der EPX wurde im Jahr 2005gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBRentwickelt und wird seitdem monatlich erhoben. Der Gesamtindexbesteht aus den Daten der Einzelindizes für Bestands- undNeubauhäuser sowie für Eigentumswohnungen. Erläuterungen zurhedonischen Berechnungsmethodik finden Sie unterhttp://www.europace.de/presse/index-epx-hedonic/.Über EUROPACEDer internetbasierte Finanzierungsmarktplatz EUROPACE wird von derEuropace AG und ihren Schwestergesellschaften betrieben. EUROPACE istdie größte deutsche Transaktionsplattform fürImmobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt mehr als 400 Partner aus den BereichenBanken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzerwickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen vonrund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab. EUROPACE ist mit dem TÜVDatenschutzgutachten zertifiziert. Die Europace AG ist eine 100%igeTochtergesellschaft der Hypoport AG, die an der Deutschen Börse imPrime Standard gelistet ist. Ende 2015 wurde Hypoport in den SDAXaufgenommen.Pressekontakt:Sven WestmattelmannLeiter Kommunikation & MarketingTel.: +49 (0)30 / 42086 - 1935Mobil: +49 (0)151 / 5802 - 7993E-Mail: presse@europace.deEuropace AGKlosterstraße 7110179 BerlinInternet: www.europace.deTwitter: www.twitter.com/EuropaceFacebook: www.facebook.com/europaceagOriginal-Content von: Europace AG, übermittelt durch news aktuell