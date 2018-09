Ditzingen (ots) -Im Rahmen der aktuellen Focus-Money-Studie "Kundenliebling 2018"belegt EURONICS Platz eins in der Kategorie "Elektronikmärkte" / Mitdem Höchstwert von 100 Punkten liegt die Verbundgruppe dabei deutlichvor den vier WettbewerbernEin Lieblingsmarkt im Elektronik-Bereich ist vor allem einGeschäft, in dem der Kunde kompetent beraten wird, besten Service undeine vielfältige Auswahl zu guten Preisen erhält. Dass Kunden alldiese Aspekte bei der EURONICS Deutschland eG finden undelektronische Geräte bevorzugt in einem der mehr als 1.000Mitgliedsmärkte kaufen, zeigt die aktuelle Focus Money Studie"Kundenliebling 2018". Zum fünften Mal testete das Wirtschaftsmagazinim Juli verschiedenste Marken aus insgesamt 146 Branchen auf ihreBeliebtheit.Im Zeitraum von Juni 2017 bis Mai 2018 wurden durch eineWeb-Analyse von 53 Millionen Kundenstimmen online die Nennung vonmehr als 3.000 Marken untersucht und ausgewertet. Basis der Analysewaren vor allem Online-Nachrichten und Social-Media-Quellen bezogenauf die Themen Preis, Service, Qualität und Ansehen. In der Kategorie"Elektronikmärkte" setzte sich die EURONICS Deutschland eG mit demHöchstwert von 100 Punkten deutlich gegen Media Markt (93,8 Punkte),Conrad (92,3 Punkte), MediMax (85,2 Punkte) und Expert (83,2 Punkte)durch."Die Studie ist ein hervorragender Gradmesser zurMarkenwahrnehmung von EURONICS und bestätigt vor allem, dass der vonuns eingeschlagene Weg, den Kunden in das Zentrum unseres Handelns zustellen, der richtige ist. Unsere Strategie, als kundenfreundlichsterElektronikhändler unseren Kunden die beste Beratung für ihr bestesZuhause der Welt zu bieten geht damit voll auf", sagt Benedict Kober,Vorstandssprecher der EURONICS Deutschland eG.Pressekontakt:LoeschHundLiepold KommunikationSabina BlomannTel.: 089/ 72 01 87 18E-Mail: euronics@lhlk.deEURONICS Deutschland eGTanja HilpertTel.: 0 71 56 / 933 1403E-Mail: presse@euronics.deOriginal-Content von: EURONICS Deutschland eG, übermittelt durch news aktuell