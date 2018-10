EUROBAUSTOFF meldet 4,16 % plus im 3. Quartal / Holz und Bauelemente stärkster Zuwachs

Bad Nauheim (ots) - Deutschlands führende Fachhändler fürBaustoffe, Holz und Fliesen melden einen erfreulichen Umsatzzuwachsim 3. Quartal. Gegenüber dem gleichen Zeitraum Januar bis September2017 verzeichnet ihre Kooperation EUROBAUSTOFF mit Sitz in BadNauheim und Karlsruhe ein Umsatzplus von 4,16 %."Der moderne Baufachhandel sieht sich vielen neuenHerausforderungen wie dem Fachkräftemangel und der Digitalisierunggegenüber. Diese Aufgaben binden viele Energien. Dennoch betreibenunsere EUROBAUSTOFF Fachhändler auch das operative Geschäft am PoSsehr erfolgreich", zeigt sich der Vorsitzende der EUROBAUSTOFFGeschäftsführung, Dr. Eckard Kern, angesichts der jüngstenQuartalszahlen zufrieden.Der Weg dahin war allerdings nicht einfach:- Ausgereizte Handwerkerkapazitäten bremsen das Wachstum,- Fahrer- und Fachkräftemangel führen zu Engpässen in derWarenversorgung und- der extrem heiße Sommer und die Wasserknappheit machteneinigen Gewerken schwer zu schaffen."Umso bemerkenswerter ist es, dass unsere Fachhändler ihrUmsatzvolumen nicht nur halten, sondern bis Ende des 3. Quartals auchvergrößern konnten", betont Dr. Kern.Im Bereich Holz sind die meisten Zuwächse zu verbuchen. DerFachbereich Holz ist von Januar bis September um insgesamt 14%gewachsen, zum Teil durch deutliche Preiserhöhungen in denHolzwerkstoffen. Stärkeres Wachstum verbuchen die Bad Nauheimer ausdem klassischen Baustoffhandel, der sich mehr und mehr mit dem ThemaHolz beschäftigt und gerne die Beratungsleistung aus der Zentralenutzt.Der Fachbereich Bauelemente ist um über 10 % gewachsen.Im Segment Fenster und Haustüren liegt das Plus sogar imzweistelligen Bereich. Gerade jene Fachhändler, die die Montage mitanbieten, haben hier entsprechende Erfolgszahlen vorzuweisen. Leichtüber dem Marktdurchschnitt entwickelt sich der Bereich Innentüren.Werden hier die Gesellschafterzugänge 2018 berücksichtigt, wächst derUmsatz sogar zweistellig.Im Segment Stahl (Zargen, Garagen- und Industrietore,Rohrrahmenelemente) liegt die Entwicklung im mittleren einstelligenBereich, ebenfalls eine etwas bessere Entwicklung als der Markttrendgenerell.Zweitstärkste Zuwachsraten bei der Ware verzeichnet nach demFachbereich Holz der Tiefbau mit einem Plus von über 12 %: Allerdingsspielen bei den starken Zuwächsen auch Preiserhöhungen eine Rolle.Im Einzelhandel der EUROBAUSTOFF liegen die Ergebnisse für dieersten neun Monate mit plus 5,21 % über den Erwartungen desFachhandels. Überdurchschnittlich entwickelt sich derSortimentsbereich Arbeitskleidung (+10,31 %) - unter anderem wegender flächendeckenden Umsetzung der entsprechendenEUROBAUSTOFF-Konzepte. Auch die Produktpalette Holz im Baumarkt machtderzeit Freude: Mit 11,67 % Zuwachs bei Holz dekorativ und 11,54 %Zuwachs bei Holz im Garten zeigt sich die solide Sortimentsarbeit,die auf noch mehr Wertigkeit und Qualität z.B. bei Sichtschutz undTerrassenbelägen setzte. Ebenfalls mit zweistelliger Zuwachsrate zumVorjahr ist der Sortimentsbereich Saison erfolgreich, hierprofitieren die EUROBAUSTOFF Fachhändler von der starken Nachfragenach Accessoires und Dekoration im Indoor wie Outdoor Wohnbereich(13,97%).Der Fachbereich Galabau blickt auf eine turbulente Saison mitSchnee im März und Sahara-Temperaturen im Sommer zurück. DieEUROBAUSTOFF Fachhändler erzielten dennoch ein positives Ergebnis von6 %. Geringe, aber stete Zuwächse vermelden die klassischenFachhandelsbereiche Trockenbau/Dämmstoffe (2,52), Hochbau (2,59%) undDach&Fassade /Baumetalle (3,15%), die fast 60% des gesamtenEinkaufsvolumens ausmachen.Pressekontakt:EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KGJutta ParkerAuf dem Hohenstein 261231 Bad NauheimFon: +49 6032 805-198E-Mail: pj@eurobaustoff.deOriginal-Content von: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell