EURES Deutschland mit neuer Webseite

Bonn (ots) - EURES, das Netzwerk der europäischenArbeitsmarktpartner, will die Mobilität der Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer innerhalb der EU stärken, Beschäftigungschancenverbessern und Unternehmen dabei unterstützen, Stellen besser undschneller zu besetzen. "Wir wollen mit Information, Beratung undVermittlung europaweit die berufliche Mobilität unter fairenBedingungen fördern", unterstreicht Nathalie Rivault, Leiterin desdeutschen EURES-Koordinierungsbüros. "Unsere jetzt veröffentlichteWebseite www.eures-deutschland.de wird die europabezogeneZusammenarbeit der Arbeitsmarktpartner in Deutschland weiterintensivieren", so Rivault.Neben der Bundesagentur für Arbeit sind Sozialpartner undEinrichtungen in den deutschen Grenzregionen bereits imEURES-Netzwerk aktiv. Die neue Webseite EURES Deutschland informiertüber das deutsche EURES-Netzwerk und die Ansprechpartner. "Unser Zielist es, auch mit der Webseite Kooperationen und gemeinsame Projektezwischen den verschiedenen Akteuren im EURES-Netzwerk zu fördern",bekundet Nathalie Rivault. Die neue Webseite gibt einen Überblicküber die komplexen Angebote. "Das Netzwerk soll wissen, was in ihmsteckt", so Nathalie Rivault. Ebenso enthält die neue WebseiteInformationen darüber, wie man Partner im Netzwerk werden kann.Weitere Informationen: www.eures-deutschland.dePressekontakt:Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)Bundesagentur für ArbeitPressestelleDr. Beate RaabeTel: 0228 713-1350E-Mail: zav.presse@arbeitsagentur.dewww.zav.deOriginal-Content von: Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), übermittelt durch news aktuell