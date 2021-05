ETH: Ethereum überquert erstmals die 3.000-Dollar-Marke!

Ethereum (ETH), die zweitgrößte Kryptowährung der Welt in Bezug auf die Marktkapitalisierung, hat die psychologisch entscheidende Marke von 3.000 $ zum Zeitpunkt der Pressezeit am späten Sonntag zum ersten Mal in seiner fast sechsjährigen Geschichte überschritten.

Was geschah

Die Kryptowährung, die hinter der namensgebenden Blockchain-Plattform steht, ist innerhalb von 24 Stunden um 2,7 % auf 3.021,67 $ gestiegen, was ihr eine Marktbewertung von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung