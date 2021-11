ETHEREUM: Abwärtsreaktion mit Potenzial!

Ethereum / U.S. dollar BITSTAMP:ETHUSD

Global-Investa







Die Kryptowährung Ethereum ( ETHUSD ) befindet sich weiterhin in einem aufwärts gerichteten Kanal mit einer Dominanz auf der Long-Seite.

Mit Kursziel an der High Connection bei 3.640 kam es zu vermehrten Glattstellungen, was den Kursanstieg derzeit etwas dämpft.

Ausblick

