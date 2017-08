Mit ETGA® Technologie von Momentum Bioscience brauchen Patienten mit Sepsis-Verdacht nicht mehr 5 Tage warten, um Blutinfektionen auszuschließen

Cardiff, Wales (ots/PRNewswire) -Eine Studie über die rapide Ausgrenzung von Blutkulturen zeigt,wie mit Cognitor® Minus, einer molekularen Methode, zurantimikrobiellen Betreuung beigetragen werden kann.Die in Großbritannien durchgeführte Studie befasste sich mitgenerellen Blutkulturen von 246 Patienten mit Verdacht auf Sepsis. In74 % der Fälle, in denen Cognitor® Minus ein negatives Ergebnisanzeigte, kam es zu einem positiven Ergebnis in Bezug auf dieantimikrobielle Betreuung:- Entweder Abbruch der Einnahme von Antibiotika- Wechsel von intravenös auf orale Medikamentenverabreichung- Entlassung aus dem Krankenhaus oder Verbleib der Patienten imeigenen Heim- In einigen Fällen kam es gar nicht erst zur Einnahme vonAntibiotikaDies stellt den ersten Bericht über ETGA® dar, eine neuartigemolekulare Diagnosemethode, die in routinemäßigen klinischenUmgebungen zum Nachweis der Abwesenheit von Bakteriämien oderFungämien während des Frühstadiums der klinischen Behandlung* vonPatienten verwendet wird. Das Ergebnis wurde neben anderenLaborgrenzwerten zur Unterstützung einer klinischen Prüfung derVerwendung von Mikrobenhemmern eingesetzt. Diese Studie ergab, dassETGA® ein nützliches Mittel zur Unterstützung der antimikrobiellenBetreuung ist und ggf. durch Reduzierung unnötiger empirischerAntibiotika und Fungizide und der früheren Entlassung von Patientenaus dem Krankenhaus Kostenvorteile bewirkt."Die diagnostischen Daten, die wir aus den Laboren haben, treffenin der Regel später ein als die klinischen Entscheidungen, die wirbereits auf der Station getroffen haben. Was wir vor allem brauchen,sind verlässliche, schnelle Diagnosen, die uns helfen, schwierigeklinische Entscheidungen zu treffen. Cognitor® Minus stand für unsbei Entscheidungen über Antibiotika ganz oben. Dies war einer derWerte, die uns die Entscheidung erleichterten, ob eineantimikrobielle Behandlung fortgesetzt oder geändert werden sollte,"sagte Dr. Matthew Dryden, Consultant Microbiologist und InfectionSpecialist (beratender Mikrobiologe und Facharzt für Infektionen)beim Hampshire Hospitals Foundation Trust.Der neuartige Vorteil von ETGA® ist die universelleErkennungsfähigkeit von lebensfähigen Organismen, wobei Ergebnisseüber alle Organismen geliefert werden, was gleich genauerer,zuverlässigerer Ergebnisse ist. Somit können Kliniker noch vor dernächsten fälligen Dosis die antimikrobielle Behandlung mit Zuversichtanpassen, was wiederum Auswirkungen auf die antimikrobielle Resistenzhaben wird."Die Bedeutung von schnelleren Testergebnissen bei Patienten mitVerdacht auf Sepsis ist weitläufig bekannt. Cognitor® ist weltweitder erste diagnostische Test, der Ergebnisse einer negativenBlutkultur in unter 24 Stunden ausgibt. Die aus dieser Studiehervorgehenden Ergebnisse steigern unsere Erwartungen an unserepatentierte Technologie," sagte Sumi Thaker, CEO von MomentumBioscience.*Dryden, M., Sitjar, A., Gunning, Z., Lewis, S., Healey, R.,Satchithananthan, P., Parker, N., Keyser, T., Saeed, K. und Bennett,H. V. (2017): "Can rapid negative exclusion of blood cultures by amolecular method, enzyme template generation and amplificationtechnique (Cognitor® Minus), aid antimicrobial stewardship?". Int JPharm Pract. doi:10.1111/ijpp.12393Klicken Sie hier für den vollständigen Text:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijpp.12393/fullInformationen zu Momentum BioscienceMomentum wurde mit dem Ziel der Entwicklung schneller Tests aufentscheidende klinische Proben im Mikrobiologielabor vonKrankenhäusern gegründet, unterhält seinen Firmensitz in der Nähe vonCardiff und eine F&E-Niederlassung in der Nähe von Oxford,Großbritannien.Die Firma hat eine neue, innovative Technologie fürIn-Vitro-Diagnosentests entwickelt, die die globale Bekämpfung derResistenz gegen Antibiotika und den Bedarf an besserer antibiotischerBetreuung unterstützt. Die Technologie kann mithilfe einereinzigartigen Kombination aus phänotypischen Markern undultra-sensitiven molekularen PCR-Messungen schnell und universelllebensfähige Mikroorganismen erkennen.Momentum entwickelt derzeit eine Anzahl von Produkten undAnwendungen zum Einsatz seiner ETGA® Technologie. Das erste dieserProdukte ist Cognitor® Minus, das universell, mit einem NPV von 99,5% an Tag 1, verglichen mit Tag 5 einer gängigen Blutkultur, auf dieschnelle Ausgrenzung von Bakteriämien und Fungämien ausgerichtet ist.Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema suchen, wenden Siesich bitte an Dr. Helen V Bennett unter +44(0)2921-677-910 odersenden Sie eine E-Mail an hbennett@momentumbio.co.uk.http://www.momentumbio.co.ukOriginal-Content von: Momentum Bioscience Ltd, übermittelt durch news aktuell