In ETFs investieren für Anfänger

Börsengehandelte Fonds oder ETFs sind eine einfache Möglichkeit, mit dem Investieren zu beginnen. ETFs sind ziemlich einfach zu verstehen und können ohne große Kosten oder Mühe beeindruckende Renditen erzielen. Hier ist, was du wissen solltest, wenn du in ETFs investieren möchtest, wie sie funktionieren und wie man sie kauft.

Was ist ein ETF?

Ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF) ermöglicht es Anlegern, viele Aktien oder Anleihen auf einmal zu kaufen. Anleger kaufen Anteile von ETFs, und das Geld wird verwendet, um mit einem bestimmten Ziel zu investieren. Wenn du zum Beispiel einen S&P 500 ETF kaufst, wird dein Geld in die 500 Unternehmen in diesem Index investiert.

ETFs vs. Investmentfonds

Eine häufige Frage ist, wie sich ETFs von Investmentfonds unterscheiden, da das Grundprinzip dasselbe ist.

Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Arten von Anlagevehikeln besteht darin, wie man sie kauft und verkauft. Investmentfonds werden einmal pro Tag bewertet, und du investierst normalerweise einen bestimmten Betrag. Investmentfonds können über eine Maklerfirma oder direkt vom Emittenten gekauft werden, aber der wichtigste Punkt ist, dass die Transaktion nicht sofort erfolgt.

Auf der anderen Seite handeln ETFs genauso wie Aktien an den großen Börsen wie NYSE und Nasdaq. Anstatt einen bestimmten Betrag zu investieren, wählst du aus, wie viele Aktien du kaufen möchtest. Da sie wie Aktien gehandelt werden, schwanken die Preise von ETFs kontinuierlich während des Handelstages, und du kannst Aktien von ETFs kaufen, wann immer die Börse geöffnet ist.

Wichtige Dinge über ETFs

Bevor wir weitermachen, gibt es ein paar Konzepte, die wichtig zu wissen sind, bevor du deine ersten ETFs kaufst.

Passive vs. aktive ETFs — Es gibt zwei grundlegende Arten von ETFs. Passive ETFs (auch als Indexfonds bekannt) bilden einfach einen Aktienindex ab, wie zum Beispiel den S&P 500. Aktive ETFs beauftragen Portfoliomanager damit, das Geld zu investieren. Der wichtigste Punkt: Passive ETFs wollen die Performance eines Indexes nachbilden. Aktive ETFs wollen die Performance eines Index übertreffen.

— Es gibt zwei grundlegende Arten von ETFs. Passive ETFs (auch als Indexfonds bekannt) bilden einfach einen Aktienindex ab, wie zum Beispiel den S&P 500. Aktive ETFs beauftragen Portfoliomanager damit, das Geld zu investieren. Der wichtigste Punkt: Passive ETFs wollen die Performance eines Indexes nachbilden. Aktive ETFs wollen die Performance eines Index übertreffen. Kostenquoten: ETFs erheben Gebühren, die als Kostenquote bekannt sind. Die Kostenquote wird als jährlicher Prozentsatz angegeben. Eine Kostenquote von 1 % bedeutet zum Beispiel, dass du pro 1.000 €, die du investierst, 10 € an Gebühren zahlst. Wenn alle Dinge gleich sind, wirst du durch eine niedrigere Kostenquote Geld sparen.

ETFs erheben Gebühren, die als Kostenquote bekannt sind. Die Kostenquote wird als jährlicher Prozentsatz angegeben. Eine Kostenquote von 1 % bedeutet zum Beispiel, dass du pro 1.000 €, die du investierst, 10 € an Gebühren zahlst. Wenn alle Dinge gleich sind, wirst du durch eine niedrigere Kostenquote Geld sparen. Dividenden und DRIPs — Die meisten ETFs zahlen Dividenden. Du kannst dir die Dividenden deiner ETFs entweder in bar auszahlen lassen oder sie automatisch über einen Dividenden-Reinvestitionsplan (DRIP) reinvestieren lassen.

Wie viel Geld brauchst du, um in ETFs investieren zu können?

ETFs haben keine Mindestanforderungen – zumindest nicht im gleichen Sinne wie Investmentfonds. Allerdings werden ETFs auf einer Pro-Anteilsbasis gehandelt. Wenn dein Broker also nicht die Möglichkeit anbietet, Bruchteile von Aktien zu kaufen, brauchst du mindestens den aktuellen Kurs einer Aktie, um anzufangen.

In ETFs investieren: Vor- und Nachteile

Vorteile der Investition in ETFs:

ETFs bieten ein Engagement in einer Vielzahl von Aktien, Anleihen und anderen Vermögenswerten, in der Regel zu minimalen Kosten.

ETFs machen das Rätselraten bei Aktienanlagen überflüssig. Sie ermöglichen es den Anlegern, sich im Laufe der Zeit an die Entwicklung des Marktes anzupassen, die in der Vergangenheit recht stark war.

ETFs sind liquider (leicht zu kaufen und zu verkaufen) als Investmentfonds. Online-Broker machen es einfach, ETFs mit einem einfachen Mausklick zu kaufen oder zu verkaufen.

Es kann extrem kompliziert sein, in einzelne Anleihen zu investieren, aber ein Anleihen-ETF kann es sehr einfach machen, festverzinste Anleihen zu kaufen.

Mögliche Nachteile von ETFs:

Da ETFs eine vielfältige Auswahl an Aktien besitzen, haben sie nicht ganz so viel Renditepotenzial wie der Kauf einzelner Aktien.

ETFs sind oft kostengünstig, aber sie sind nicht kostenlos. Wenn du ein Portfolio aus einzelnen Aktien auf eigene Faust kaufst, musst du keine Verwaltungsgebühren zahlen.

Schritte zur Investition in ETFs

Eröffne ein Maklerkonto.

Wähle deine ersten ETFs aus.

Lass deine ETFs die harte Arbeit für dich erledigen.

Schritt 1: Eröffne ein Brokerage-Konto.

Du brauchst ein Brokerkonto, bevor du ETFs kaufen oder verkaufen kannst. Die meisten Online-Makler bieten inzwischen provisionsfreien Aktien- und ETF-Handel an, so dass die Kosten keine Rolle mehr spielen. Am besten ist es, die Funktionen und die Plattform der einzelnen Broker zu vergleichen. Wenn du beim Investieren noch neu bist, ist es vielleicht eine gute Idee, einen Broker zu wählen, der eine große Auswahl an pädagogischen Features bietet, wie TD Ameritrade (WKN:A0H1BG), E*Trade (WKN:A1CZ84) oder Schwab (WKN:874171), aber es gibt noch einige andere hervorragende Broker, aus denen du wählen kannst.

Schritt 2: Wähle deine ersten ETFs aus.

Für Anfänger sind passive Indexfonds im Allgemeinen der beste Weg. Indexfonds sind billiger als ihre aktiv verwalteten Gegenstücke, und die Realität ist, dass die meisten aktiv verwalteten Fonds ihren Referenzindex im Laufe der Zeit nicht schlagen.

Vor diesem Hintergrund gibt es hier eine Liste von ETFs und eine kurze Beschreibung, in was jeder einzelne investiert, für Anfänger, die gerade erst anfangen, ihre Portfolios aufzubauen:

8 Ausgezeichnete ETFs für Einsteiger

Vanguard S&P 500 ETF (WKN:A1JX53) — Große U.S.-Unternehmen

(WKN:A1JX53) — Große U.S.-Unternehmen Schwab U.S. Mid-Cap ETF (WKN:A1JG59) — Mittelgroße U.S.-Unternehmen

(WKN:A1JG59) — Mittelgroße U.S.-Unternehmen Vanguard Russell 2000 ETF (WKN:A1C41W) — Kleinere U.S.-Firmen

(WKN:A1C41W) — Kleinere U.S.-Firmen Schwab International Equity ETF (WKN:A1JG54) — Größere Nicht-U.S.-Firmen

(WKN:A1JG54) — Größere Nicht-U.S.-Firmen Schwab Emerging Markets Equity ETF (WKN:A1JG56) — Unternehmen aus Schwellenländern

(WKN:A1JG56) — Unternehmen aus Schwellenländern Vanguard High-Dividend ETF (WKN:A1T8FV) — Aktien, die überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten

(WKN:A1T8FV) — Aktien, die überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten Schwab U.S. REIT ETF (WKN:A1JFE0) — Immobilien-Investmentfonds

(WKN:A1JFE0) — Immobilien-Investmentfonds Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (WKN:A119SY) — Anleihen verschiedenster Arten und Laufzeiten

Wie du vielleicht bemerkt hast, ist diese Liste bei Vanguard und Schwab sehr umfangreich. Dafür gibt es einen guten Grund: Beide haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Leuten den Zugang zum Aktienmarkt zu minimalen Kosten zu ermöglichen, so dass die ETFs von beiden zu den billigsten der Branche gehören.

Schritt 3: Lass deine ETFs die harte Arbeit für dich erledigen.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass ETFs im Allgemeinen als Investitionen mit wenig Arbeit konzipiert sind.

Anfänger neigen dazu, die schlechte Angewohnheit zu haben, ihre Portfolios viel zu oft zu überprüfen und auf große Marktbewegungen emotional und reflexartig zu reagieren. Tatsächlich liegt der durchschnittliche Fondsanleger im Laufe der Zeit deutlich unter dem Marktdurchschnitt, und zu viel Handeln ist der Hauptgrund dafür. Wenn du also einmal Aktien von einigen großartigen ETFs gekauft hast, ist der beste Ratschlag, sie in Ruhe zu lassen und sie das tun zu lassen, was sie tun sollen: über lange Zeiträume ein hervorragendes Investitionswachstum zu erzielen.

The Motley Fool besitzt Anteile des Vanguard High Dividend Yield ETF und des Vanguard S&P 500 ETF.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 21.04.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

