ETFs an der Börse Stuttgart ohne Spread handeln

Stuttgart (ots) - An der Börse Stuttgart können Anleger ab sofortbis zum 29. März 40 ausgewählte ETFs auf die Indizes DAX, EURO STOXX50 und MSCI World ohne Spread handeln. Die Kauf- und Verkaufspreisefür die Papiere sind somit identisch. Anleger profitieren bei ihrerOrder vom Wegfall der im Spread enthaltenen impliziten Kosten underhöhen so die Performance ihres ETF-Investments. Die Aktion istbörsentäglich von 9:05 bis 17:30 Uhr und bis zu einem Ordervolumenvon einer Million Euro gültig."Die Börse Stuttgart bietet in allen Anlageklassen höchsteHandelsqualität und beste Preise. Das stellen wir mit unsererETF-Aktion unter Beweis: Auch höhere Volumina ohne Spread handeln -das zahlt sich für Anleger aus und senkt ihre Orderkosten", sagtPeter Smolny, Leiter des Inlandsaktien- und ETF-Handels an der BörseStuttgart.Möglich wird der spreadlose Handel durch das hybride Marktmodellder Börse Stuttgart: An Deutschlands größtem Parketthandelsplatz fürETFs sind neben Market-Makern auch Handelsexperten in denelektronischen Handel eingebunden. Sie spenden in besonderenMarktphasen und Orderbuchsituationen zusätzliche Liquidität undgleichen Angebot und Nachfrage auch innerhalb derMarket-Maker-Preisspanne aus. Dadurch kann in Stuttgart die Mehrzahlder ETF-Orders zu Preisen ausgeführt werden, die innerhalb desMarket-Maker-Spreads liegen. An der Börse Stuttgart sind bei ETFssomit häufig bessere Preise verfügbar als sonst am Markt.Übersicht zur ETF-Aktion:https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/nachrichten/ETF-AktionPressekontakt:Boerse Stuttgart GmbHBörsenstraße 470174 Stuttgart+49 711 222985-711presse@boerse-stuttgart.deOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell