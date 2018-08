ETFis Series I Virtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

An der Börse NYSE Arca schloss die ETFis Series I Virtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained-Aktie am 24.08.2018 mit dem Kurs von 24,236 USD.

Die Aussichten für ETFis Series I Virtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über ETFis Series I Virtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über ETFis Series I Virtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ETFis Series I Virtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die ETFis Series I Virtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained-Aktie beträgt dieser aktuell 24,78 USD. Der letzte Schlusskurs (24,236 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,2 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält ETFis Series I Virtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (24,26 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,1 Prozent Abweichung). Die ETFis Series I Virtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird ETFis Series I Virtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.