ETFis Series I – Reaves Utilities: Grund zur Freude?

An der Börse NYSE Arca schloss die ETFis Series I - Reaves Utilities-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 33,122 USD.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir ETFis Series I - Reaves Utilities einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob ETFis Series I - Reaves Utilities jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der ETFis Series I - Reaves Utilities führt bei einem Niveau von 70,5 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 32,77 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

Weiterlesen...