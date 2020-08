ETF Series Solutions – Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF: Anleger dürfen gespannt sein!

Für die Aktie ETF Series Solutions - Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF stehen per 05.08.2020, Uhr 15.218 zu Buche.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für ETF Series Solutions - Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der ETF Series Solutions - Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF verläuft aktuell bei 15,49 . Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 15.218 aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,76 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 14,78 angenommen. Dies wiederum entspricht für die ETF Series Solutions - Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF-Aktie der aktuellen Differenz von +2,96 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. ETF Series Solutions - Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei ETF Series Solutions - Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

