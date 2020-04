ETF-Investment für Faule: Mit diesem Fonds ganz einfach in mehrere Assetklassen investieren

Einfach, transparent und flexibel – ETFs (Exchange Traded Funds, zu Deutsch: börsengehandelte Indexfonds) genießen seit einigen Jahren einen ausgezeichneten Ruf. Und das nicht ohne Grund. ETFs bilden ganz transparent einen Index nach und sind in der Regel breit diversifiziert.

Anleger, die sich den Aufwand und die Zeit sparen wollen, selbst ein Portfolio aus Einzelaktien zusammenzustellen, setzen daher gern auf das vielfach angepriesene ETF-Weltportfolio. Dieses Portfolio setzt sich in der Regel aus mehreren ETFs für verschiedene Regionen (zum Beispiel USA, Europa, Emerging Markets, Asien-Pazifik) und Assetklassen (zum Beispiel Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe) zusammen. Wer denkt, dass das schon die einfachste Lösung für die langfristige Geldanlage ist, der irrt sich. Es geht noch viel einfacher …

Ein ETF für Faule

Wenn dir selbst das ETF-Weltportfolio zu viel Aufwand ist, kannst du auch nur in einen einzigen ETF investieren, der all das in sich vereint: den Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (WKN: ETF701, ehemals „Comstage Vermögensstrategie UCITS ETF“). Bei diesem ETF handelt es sich um einen Dachfonds, der in mehrere ETFs investiert – und zwar elf an der Zahl. Der Fonds wurde im Jahr 2016 aufgelegt und hat bereits ein Volumen von 91 Mio. Euro. Er sollte also bald die 100-Millionen-Euro-Marke knacken.

Was zeichnet den Fonds aus? Das Besondere an dieser Multi-Asset-Strategie ist, dass sie mehrere Assetklassen, Regionen und Branchen bündelt und zugleich die Vorteile passiver und kostengünstiger ETFs mit den Vorzügen eines breit diversifizierten Dachfonds verbindet. Da der Dachfonds in verschiedene ETFs investiert, erreicht man als Anleger eine fast unschlagbare Diversifikation.

Der Portfolio-Strategy-ETF folgt dabei festen Allokationsregeln, anstatt aktiv durch Markteinschätzungen gesteuert zu werden. Vereinfacht dargestellt setzt sich der ETF aus 60 % Aktien (global diversifiziert), 30 % Anleihen (Schwerpunkte: Deutschland, Europa und USA) und 10 % Rohstoffen (Edel- und Industriemetalle sowie Energie) zusammen. Damit sich die Gewichtungen der Assetklassen mit der Zeit nicht zu sehr verschieben, wird die Allokation beim „Rebalancing“ einmal jährlich im Frühjahr an die Ursprungsgewichtung angepasst.

Kosten und Performance

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fonds beträgt 0,46 %. Damit rangiert der Fonds zwar im Vergleich zu anderen ETFs, zum Beispiel ETFs auf den MSCI World Index, eher im oberen Bereich (üblich sind hier ca. 0,20 % bis 0,40 %). Ich persönlich halte das aber für gerechtfertigt, denn immerhin nimmt der Fonds den Anlegern doch einiges an Arbeit ab. Sie müssen sich weder um den Kauf der einzelnen ETFs noch um das Rebalancing kümmern.

In puncto Performance macht der ETF im Moment sicher keine so gute Figur mehr wie vor den Coronakursverlusten. Die aktuellsten Daten, die man zurzeit auf der Lyxor-Website findet, stammen vom 03.03.2020. Demnach hat der Fonds über drei Jahre eine Wertentwicklung von 9,39 % erzielt und seit der Auflegung im Jahr 2016 um 22,96 % zugelegt. Die Coronakrise dürfte dem Portfolio-Strategy-ETF dank seiner Anleihekomponente jedenfalls weniger stark zusetzen als anderen Fonds mit Aktienschwerpunkt. Im Gegenzug dürfte er aber auch nicht ganz so stark profitieren, wenn es an den Aktienmärkten wieder kräftig aufwärtsgeht. Der altbekannte Trade-off.

Unterm Strich ein solides Einsteigerprodukt …

Aktuell notiert ein Anteilsschein des Fonds bei rund 110 Euro. Das bedeutet: Für 110 Euro kann man sich als Anleger Aktien von Unternehmen verschiedener Branchen, Staatsanleihen und Pfandbriefe und dazu noch etliche Rohstoffe ins Depot holen – und das bei denkbar wenig Aufwand.

Mir persönlich würde bei dieser Dachfondslösung der eigene Gestaltungsspielraum fehlen – wo bleibt denn da der Spaß? Aber für Anleger, die nach einer Komplettlösung Ausschau halten und sich nicht so intensiv mit der Geldanlage beschäftigen wollen (oder keine Zeit dafür haben), könnte der Portfolio-Strategy-ETF genau das Richtige sein, zumal er auch sparplanfähig ist. Der Fonds kann also gerade auch für den langfristigen und regelmäßigen Vermögensaufbau über Sparpläne interessant sein, wenn man mit der etwas höheren Gesamtkostenquote leben kann.

