Ein ETF mit 4,1 % Dividendenrendite, der auf die 100 stärksten Dividendenaktien setzt

Man kann ETFs grob in Index- und Strategiefonds unterteilen. Dabei sind Indexfonds immer so lange unproblematisch, wie sie in eine möglichst breite Zahl an Aktien investieren, beispielsweise den S&P-500-Index. Ist jedoch die Aktienpalette im nachgebildeten Index sehr schmal und sind einzelne Titel hoch gewichtet, nehmen auch die Risiken zu. Dies ist jedoch bei managergeführten Fonds auch nicht anders. Deshalb wäre beispielsweise eine Gleichgewichtung der Titel im Index eine bessere Risikoverteilung als die derzeit vorherrschende Gewichtung nach Marktkapitalisierung.

Strategie-ETFs wählen meist Aktien nach bestimmten Kriterien aus einem Index aus und bilden einen Strategie-Index nach. Sie ähneln den managergeführten Fonds, die auch immer nach einer Strategie vorgehen. Hierbei besteht die Chance, den breiten Markt zu schlagen, aber auch das Risiko, schlechter abzuschneiden. Auch hier kommt es darauf an, dass der Fonds möglichst breit gestreut ist, schon einige Zeit am Markt ist und physisch, also ohne Einsatz von Derivaten, investiert.

Ein Strategie-ETF, der dies bereits eine ganze Weile erfolgreich umsetzt, ist der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (WKN: A0F5UH). Erfahre, warum er bisher überdurchschnittlich abschneidet.

So sieht die Fondsstrategie aus

Die Basis des ETF bildet der STOXX® Global 1800 Index, der jeweils 600 Werte aus Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik enthält. Aus diesem werden dann viermal jährlich die 100 Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen ausgewählt. Dabei wird darauf geachtet, dass die Dividendenausschüttung der Unternehmen in den letzten fünf Jahren nicht gesunken, ein ausreichendes Handelsvolumen vorhanden und regional etwa eine Gleichgewichtung gegeben ist.

Die Auswahl erstreckt sich über alle Branchen wie Finanzdienstleistungen, Energie oder IT-Software und viele Länder wie USA, Australien oder Singapur. Keine Aktie ist besonders hoch gewichtet, sodass die Risiken gut verteilt sind. Derzeit gehören die National Australia Bank (WKN: 853802), Bendigo & Adelaide Bank (WKN: 919400) und SSE (WKN: 881905), deren Dividendenrenditen derzeit bei etwa 5,7, 6,1 beziehungsweise 6,7 % liegen, zu den stärksten Positionen.

Warren Buffett empfiehlt dem uninformierten Anleger immer eine breite Streuung, die der ETF gut erfüllt. Wer sich hingegen sehr gut auskennt und seine Einzelaktien, wie Warren Buffett, wochenlang analysiert hat, der kann auch guten Gewissens auf ein konzentriertes Portfolio setzen.

Bisher eine überdurchschnittliche Entwicklung

Wer in Fonds investiert, sollte nur jene wählen, die schon einige Jahre am Markt sind und sich bewiesen haben. Der STOXX Global Select Dividend 100(DE)UCITS ETF ist bereits seit September 2009 handelbar und hat seither über 160 % zugelegt (20.09.2019). Das ist sogar besser als der STOXX® Global 1800 Index, aus dem die Aktien ausgewählt werden.

Dennoch sollte man langfristig nicht von einer Fortsetzung dieser geradlinigen Entwicklung ausgehen, denn der STOXX® Global 1800 Index verlor in den Krisen 2001 bis 2002 und 2008 auch an Wert. Dies ist jedoch vollkommen normal und kein Beinbruch, denn die breite Streuung führt früher oder später auch immer wieder zu neuen Höchstständen.

Was es noch zu wissen gibt

Die jährlichen Kosten des Fonds liegen bei nur 0,46 %, wodurch du gegenüber anderen Fonds wahrscheinlich jedes Jahr mehr als 1,0 % Kosten sparst und somit die Rendite steigerst. Alle Erträge werden quartalsweise ausgeschüttet und aktuell liegt die Dividendenrendite immer noch bei 4,1 % (20.09.2019).

Mit etwa 1,3 Mrd. Euro Fondsvolumen zählt er nicht mehr zu den kleinen ETFs (20.09.2019), was aufgrund der breiten Streuung keine Nachteile mit sich bringt. Anbieter ist iShares (Blackrock (WKN: 928193)), wobei das Sondervermögen bei der State Street Bank (WKN: 864777) verwahrt wird. Alle 100 Dividendenwerte werden physisch gekauft und nicht über einen Swap nachgebildet.

Foolisher Abschluss

Du siehst, auch bei ETFs sollte man einiges beachten, um Risiken zu vermeiden. Der STOXX Global Select Dividend 100(DE)UCITS ETF erfüllt viele dieser Voraussetzungen einer guten Anlage. Dennoch sollte man nie alles auf eine Karte setzen und auch bei Fonds breit streuen.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatzwachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internethändler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019