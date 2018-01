ETFS ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF: Das sollten Anleger beachten!

Lieber Leser,

Anleger, die an den langfristigen Erfolg von Unternehmen der Robotik- und Automationsbranche glauben und entsprechend an der Wertentwicklung der jeweiligen Aktien partizipieren wollen, könnten sich einmal den ETFS ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF genauer anschauen. Bei diesem börsengehandelten Indexfonds partizipiert der Anleger an der Performance des zugrundeliegenden Referenzindex ROBO-STOX® Global Robotics and Automation. Dieser Index enthält börsennotierte Unternehmen mit einem starken Technologiefokus aus der ganzen Welt.

Wissenswertes zum ETFS ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF

Der ETFS ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF bedient sich einer physischen Replikationsmethode und enthält damit exakt dieselben Positionen wie der zugrundeliegende Index. Die Dividendenerträge werden thesauriert, sprich in die Aktien reinvestiert. Derzeit verwaltet der ETF ein Gesamtvermögen von 892 Mio. Euro. Er ist älter als ein Jahr und wurde in Irland aufgelegt. Die Gesamtkostenquote, ausgedrückt als Total Expense Ratio (TER) beläuft sich auf jährlich 0,80 %. Zur Performance: Auf Sicht von drei Jahren hat der ETFS ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF eine außerordentlich starke Gesamtperformance von +60,85 % erreicht. Die Volatilität fiel im selben Zeitraum angesichts der starken Performance mit 15,64 % vergleichsweise niedrig aus. Daraus ergibt sich zur besseren Orientierung eine Sharpe Ratio von +1,52 (annualisiert).

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.