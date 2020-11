ETFMG – Cannabis: 420 oder was?

Die ETFMG hat eine sehr interessante Marketing-Idee entwickelt. Um das Erntedankfest zu feiern und gleichzeitig die Menschen über Cannabis aufzuklären – und möglicherweise neue Investoren für den Fonds zu gewinnen – hat sich die in New Jersey ansässige Firma mit Jeff The 420 Chefkoch zusammengetan , um ein mit Cannabis infundiertes Erntedankfest zu schaffen.

Jedes Rezept verwendet Cannabis und CBD-Zutaten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung