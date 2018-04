ETC auf Ice Brent Crude Futures (B)- ICE/C1: In Öl investieren!

Erdöl ist stets ein gefragter Rohstoff und auch wenn der Preis manches Mal einen Durchhänger hat, so bewegt er sich dennoch häufig gen Norden. Erst kürzlich kam es zu deutlichen Preissteigerungen aufgrund einer Einschränkung der Produktion der Opec-Staaten. Manch einer kommt dabei vielleicht auf die Idee, einfach in Öl zu investieren. Doch wie soll das funktionieren? Ein Investment in Shell, BP ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.