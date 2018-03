ETC AUF 4x COCOA DAILY LONG INDEX (ETC062)

Liebe Leser,

die Warenterminbörsen und die an ihnen gehandelten Rohstoffe sind aussichtsreiche Werte, an deren Entwicklung Anleger überproportional partizipieren können. Bei dieser Exchange Trade Commodity (ETC) handelt es sich um den Rohstoff Kakao, dessen Basiswert aus dem Cocoa Daily Long Index nachgebildet wird. Mit einem Faktor von 4,00 eröffnet das Zertifikat Spielräume für eine erhöhte Rendite. Emittent dieses Produktes ist die Commerzbank ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.