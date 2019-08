"ES" wird wieder gruselig! / 15 Stephen King-Verfilmungen auf TELE 5 ab 31. August zum bundesweiten Kinostart von "ES Kapitel 2" (FOTO)

München, Deutschland (ots) -Mit TELE 5 gruselt es sich am besten! Knapp eine Woche vor dembundeweiten Kinostart des rekordverdächtigen Clown-Monsterhits "ESKapitel 2 " am 05. September präsentiert TELE 5 die besten StephenKing-Verfilmungen. Dem Genre verpflichtet zeigt der Sender vom 31.August bis 05. September 15 schön-schauerliche Grusel-Highlights vomunangefochtenen König des Horrors darunter "Stephen Kings Friedhofder Kuscheltiere 1 + 2", "Stephen Kings KatzenAuge" oder "StephenKings Dolans Cadillac".Um "ES Kapitel 2" durchzustehen, hat sich der Sender wie beimersten Teil wieder mit Warner Bros. zusammengetan, die die bestenStephen King-Filme auf TELE 5 präsentieren.Hier das komplette Line Up der "Stephen King of Horror"-Reihe aufTELE 5:Samstag; 31. August:22.25 Uhr: Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere00.30 Uhr: Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere 2Sonntag, 01. September:20:15 Uhr: Creepshow22:00 Uhr: Stephen Kings Stark00:30 Uhr: Stephen Kings ThinnerMontag, 02. September:20:15 Uhr: Stephen Kings KatzenAuge22:00 Uhr: Stephen Kings Cujo23:55 Uhr: Stephen Kings Rhea M. - Es begann ohne WarnungDienstag, 03. September:20:15 Uhr: Stephen Kings Der Feuerteufel22:30 Uhr: Stephen Kings Big DriverMittwoch, 04. September:20:15 Uhr: Stephen Kings Das geheime Fenster22:05 Uhr: Stephen Kings Kinder des Zorns23:55 Uhr: Stephen Kings Carrie - Des Satans jüngste TochterDonnerstag, 05. September:20:15 Uhr: Stephen Kings Christine22:20 Uhr: Stephen Kings Dolans CadillacPressekontakt:TELE 5 KommunikationBarbara BublatSenior Manager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 171barbara.bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell