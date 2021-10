ESS-Aktie: Nach dem SPAC-Zusammenschluss in die Höhe geschossen!

Überblick

ESS Inc (NYSE:GWH), der von Bill Gates unterstützte Batteriehersteller, ging am Montag an die New Yorker Börse, nachdem er einen geplanten Unternehmenszusammenschluss mit der Zweckgesellschaft Acon S2 Investment Corp. abgeschlossen hatte. Die Aktien des Unternehmens stiegen am ersten Handelstag um 21,16 % auf 10,42 $ und wurden am Dienstag vorbörslich um weitere 37,8 % höher gehandelt.

