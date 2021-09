ESR legt nach mit neuen MagSafe-kompatible iPhone 13 Hüllen

Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -ESR, die erste Firma, die vor einem Jahr MagSafe-kompatible kabellose Auto-Ladegeräte veröffentlichte, hat heute neue HaloLock(TM) Hüllen exklusiv für das iPhone 13 gelauncht.Bei seinem Launch im Juni umfasste das ESR HaloLock System 12 einzigartige Zubehörteile, die alle entwickelt wurden, um das iPhone 12 MagSafe Feature voll auszunutzen. HaloLock expandiert jetzt weiter, um das iPhone 13 mit neuen Hüllen zu unterstützen, die MagSafe Komfort mit Militärnorm-Schutz absichern."Unsere Vision für das HaloLock System ist es, ein aus unserer Sicht aufstrebendes MoT (magnetism of things) zu fördern", sagte ESR CEO Tim Wu. "Unser Amazon #1 MagSafe Auto Ladegerät zeigt, wie wir neue MagSafe Verwendungen finden, die andere übersehen. Jedes HaloLock Produkt versucht ebendas zu erreichen, und dadurch, dass wir MagSafe-Funktionen stets weiterdenken, ermöglichen wir Nutzern einen flüssigeren und intuitiveren Umgang mit ihren Handys.Protection Made EasierESRs neue Klarhüllen mit HaloLock sind alle Militärnorm-zertifiziert, d.h. sie haben 26 Stürze ohne jegliche Schäden an Handy oder Hülle überstanden. Sie bieten darüber hinaus eine magnetische Anziehungskraft, die branchenführend (1.100 g) ist und für festen Halt mit jedem MagSafe Zubehör sorgt.CLASSIC mit HaloLock(TM) (https://www.esrgear.de/products/iphone-13-pro-classic-hybrid-huelle-mit-halolock/): Klare dünne Hülle mit kratzresistentem Acryl-RückenWOLKENWACHT mit HaloLock(TM) (https://www.esrgear.de/products/iphone-13-pro-wolkenwacht-klare-huelle-mit-halolock/): Sturzverteidigung mit stoßabsorbierenden Air-Guard Ecken WOLKENWACHT 360 with HaloLock(TM) (https://www.esrgear.de/products/iphone-13-pro-max-wolkenwacht-360-grad-schutz-huelle-mit-halolock/): Robuster 360° Schutz mit DisplayschutzschildEine gute Nachricht für alle, denen das nicht bunt genug ist: die ESR Silikon CLOUD Hülle (https://www.esrgear.de/products/iphone-13-pro-cloud-soft-huelle-mit-halolock/) und EchtlederMETRO Hülle (https://www.esrgear.de/products/iphone-13-pro-metro-leder-huelle-mit-halolock/) erhalten auch MagSafe Versionen.Charging Made EasierEgal ob mit dem Auto Ladegerät (https://www.amazon.de/ESR-HaloLock-Magnetic-Attachment-Alignment/dp/B08HNBHSQV?ref_=ast_sto_dp) zur Navigation, dem Schreibtisch Ladegerät (https://www.amazon.de/ESR-HaloLock-Magnetic-Wireless-Compatible/dp/B08QVF235G?ref_=ast_sto_dp) für Videoanrufe oder dem Kickstand Ladegerät (https://www.amazon.de/ESR-HaloLock-Kickstand-MagSafe-Compatible-Removable/dp/B08YYMCK26?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1) für Zuhause und unterwegs, mit HaloLock haben iPhone 13 Nutzer eine solide Bandbreite an Möglichkeiten, MagSafe auf Ihre persönliche Art zu genießen.BildergalerieBilder von allen Produkten sind hier (https://www.dropbox.com/sh/eamc52uq2xlamf7/AACzCKl9CzOmifb40Rbc7Pgba?dl=0) erhältlich.Über ESRGegründet 2009 ist ESR heute mit einer Userbase von über 100 Millionen Menschen weltweit ein Marktführer für Mobilzubehör, der einfache, effektive und innovative Produkte erschafft. Durch die Integration von R&D, Design und Produktion verfolgt ESR mit dem Motto "Make Tech Easier" das Ziel, den Umgang mit Technologie menschlicher zu gestalten.Offizielle Linkshttp://www.esrgear.com/https://www.esrgear.com/collections/ (https://www.esrgear.com/halolock-magsafe/)iPhone 13Pressekontakt:Chin Ming Wei - Public Relations Specialist (Nordamerika)E-Mail: media@esrgear.comRaphael Le Moult - Public Relations Specialist (Europa)E-Mail: raphael.lemoult@esrgear.comOriginal-Content von: ESR Media, übermittelt durch news aktuell