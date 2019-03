ESR bringt Hüllen für die neuen iPad Air und iPad mini auf den Markt

Finanztrends Video zu



Wilmington, Delaware (ots/PRNewswire) - ESR, eine beliebte Markefür Schutzzubehör für Tablets und Smartphones, hat neue Schutzhüllenauf den Markt gebracht, worunter sich aktualisierte Klassiker wie dasYippee Smart, aber auch neue Reihen wie die Rebound Reihe befinden.Damit bekommen auch die neuen 10,5" iPad Air und das 7,9" iPad minivon Apple den bestmöglichen minimalistischen Schutz."Die Yippee-Reihe von ESR hat sich bei Schutzhüllen für das iPad,mit über zwei Millionen glücklichen Nutzer auf der ganzen Welt undmit brandneuen Hüllen, die auf dieser Erfahrung aufbauen können,mittlerweile zum Standard entwickelt", sagt Tim Wu, CEO von ESR. "Dieneue Kollektion für das iPad 2019 hat ihre minimalistische Ästhetikbewahrt und bietet natürlich auch weiterhin einen zuverlässigenSchutz."Mit leuchtenden Farben, mit leichten erstklassigen Materialien undmit einer maximalen Abdeckung, die gegen unbeabsichtigtesHerunterfallen und Stöße schützt, ist jede Reihe dafür entworfen zujeder Lebenslage zu passen - egal ob zu Hause, im Büro oderunterwegs.Zu den ab sofort verfügbaren Schutzhüllen von ESR für das iPad2019 gehören:Das Trifold Yippee-Case- Glänzende Folio-Hülle mit automatischer Schlaf-/Aufwachfunktion- Stabiler, dreifach ausfaltbarer Ständer, mit dem das iPad im65°-Winkel zum Filme-Schauen oder im 30°-Winkel zum Schreibenaufgestellt werden kann- Resistent gegen Kratzer und Fingerabdrücke- Vollschutz mit präzisen Ausschnitten für Anschlüsse und für dieKamera- Verfügbar in: Schwarz, Blau, Rosegold, Grau (demnächst auch inweiteren Farben)Die Yippee Hartschale- Schlanke Rückseitenhülle, die mit dem Smart Keyboard von Applekompatibel ist- Resistent gegen Kratzer und Fingerabdrücke- Griffiges, mattes Finish- Maximaler Schutz für Rückseite und Seitenflächen mit präzisenAusschnitten für Anschlüsse- Verfügbar in: KlarDas Trifold Rebound-Case- Weiche, gummierte Folio-Hülle mit automatischerSchlaf-/Aufwachfunktion- Rückseite aus erstklassigem, stoßdämpfendem, weichemThermoplastischem Polyurethan (TPU) und mit luftgepolsterten Ecken- Stabiler, dreifach ausfaltbarer Ständer, mit dem das iPad im65°-Winkel zum Filme-Schauen oder im 30°-Winkel zum Schreibenaufgestellt werden kann- Vollschutz- Verfügbar in: Schwarz, Blau, Rosegold, Grün (demnächst auch inweiteren Farben)Das Rebound Pencil iPad-Case- Integrierter Halter für den Apple Pencil- Weiche, gummierte Folio-Hülle mit automatischerSchlaf-/Aufwachfunktion- Rückseite aus erstklassigem, stoßdämpfendem, weichemThermoplastischem Polyurethan (TPU) und mit luftgepolsterten Ecken- Stabiler, dreifach ausfaltbarer Ständer, mit dem das iPad im65°-Winkel zum Filme-Schauen oder im 30°-Winkel zum Schreibenaufgestellt werden kann- Vollschutz- Verfügbar in: Schwarz, Blau. Nur mit dem iPad Air kompatibelDas Urban Premium Folio-Case- Halter für den Apple Pencil- Außenhülle im modernen Strickmusterlook oder in Kunstleder miteinmaliger Holzmaserungsoptik- Hitzeableitender, vertiefter Rückseitendeckel aus reinemPolycarbonat- Folio-Hülle mit automatischer Schlaf-/Aufwachfunktion undverstellbarem Ständer- Vollschutz- Verfügbar in: Knight, Twilight, Charcoal, HimmelblauDas Trifold Case im Marmorlook- Elegante Außenhülle im Marmorstil- Smarte Folio-Hülle mit automatischer Schlaf-/Aufwachfunktion- Stabiler, dreifach ausfaltbarer Ständer, mit dem das iPad im65°-Winkel zum Filme-Schauen oder im 30°-Winkel zum Schreibenaufgestellt werden kann- Vollschutz- Verfügbar in: White SierraInformationen zu ESRESR wurde 2009 gegründet und verfolgt die Vision, Zubehör fürElektronikgeräte zu erschaffen, die das Leben leichter machen.Mittlerweile ist das Unternehmen weltweit gut etabliert und hat über50 Millionen Kunden. Bestseller wie das ESR Yippee iPad-Case und dasESR Slim Clear Soft TPU-Case garantieren dem Unternehmen eine gesundeGrundlage für mehr Wachstum, und gleichzeitig wird so sichergestellt,dass es noch mehr qualitativ hochwertige Produkte, wie Ladegeräte,In-ear Kopfhörer, Zubehör fürs Auto und noch mehr, entwickeln kann.Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.esrgear.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/836869/ESR_ipad_cases.jpgPressekontakt:Irene ZhangPublic Relations Managerirene.zhang@esrgear.com+86-18229715863Original-Content von: ESR, übermittelt durch news aktuell