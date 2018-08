ESR: Reicht das?

An der Börse Singapore schloss die ESR-Aktie am 03.08.2018 mit dem Kurs von 0,52 SGD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir ESR einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob ESR jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt ESR mit einer Rendite von -1,49 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die "Real Estate"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,91 Prozent. Auch hier liegt ESR mit 9,4 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der ESR beläuft sich mittlerweile auf 0,54 SGD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,52 SGD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,7 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,51 SGD. Somit ist die Aktie mit +1,96 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei ESR in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".