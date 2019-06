ESP stellt auf hauseigenes IT-System um (FOTO)

Sontra (ots) -Am 26.06.2019 um 9 Uhr legt die Energiedistribution ExpertenService Point aus Sontra, Nordhessen, den Schalter um undveröffentlicht Ihr eigenes Vertriebsportal, das eNet X.Der Weg dahin war extrem steinig.Vor 2 Jahren entschied die Experten Service Point GmbH, kurz ESP,IT-Dienstleistungen nicht mehr in fremde Hände zu legen, sondernhausintern eine eigene Software zu entwickeln.Die Jocoon GmbH, 100%-ige Tochterfirma der ESP übernahm diesenPart der Entwicklung.Innerhalb dieser Zeit wurde durch das 6-köpfige Team knapp 10Millionen Zeilen Code geschrieben und eine komplett eigene Datenbasisgeschaffen, um aus der Software perspektivisch für denEnergievertrieb, Energieversorger und auch anderen Organisationen die"eierlegende Wollmilchsau" zu stricken.Nachdem der bisherige IT-Dienstleister von diesem VorhabenKenntnis erlangte, musste ESP mit einigen Einschränkungen kämpfen. Eskonnten keine Auswertungen mehr zuverlässig gezogen werden und dieProvisionsabrechnung im Juni konnte nicht erstellt werden. Zuletztmusste sogar ein Gericht im Zuge eines einstweiligenVerfügungsverfahrens gegen den alten IT Dienstleister eingeschaltetwerden.Der alte IT-Dienstleister verlange auf erpresserische Art undWeise die 10 fache Summe als in den letzten 8 Jahren üblich, wenn ESPnoch im Juni abrechnen wolle und möchte den Datenstamm der ESP nichtzur Verfügung stellen.Das Gericht teilte allerdings die rechtliche Auffassung der ESPund erließ am 25.06.2019 die einstweilige Verfügung.Das Verhalten des alten IT-Dienstleisters gipfelt aktuell darin,dass Geschäftspartner technisch daran gehindert werden, perSchnittstelle an die neue Software zu übermitteln.Dies alles hält die ESP nicht davon ab, am 26.06.2016 den Schalterumzulegen und in eine neue Software-Ära aufzubrechen.Diese Software vereint innovative Vertriebsgedanken mitzukunftsweisender Produkt- und Tarifverarbeitung mit dem SchwerpunktEnergieberatung.Aber selbstredend ermöglicht die modular aufgebaut Software vieleweitere Einsatzmöglichkeiten.Zudem wird sie externe Tools wie Warenwirtschaftssysteme,Kassensysteme, Kommunikationstools, Personalsoftware und weitere CRMSysteme überflüssig machen.Weiterhin legen die Entwickler sehr großen Wert aufDatensicherheit und alle Details um die Einhaltung der DSGVO.Ziel ist es, Arbeitsprozesse auf allen Seiten zu verschlanken undzu vereinfachen, damit mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: DasBusiness.Zu den Firmen:Die Experten Service Point GmbH mit Sitz in Sontra ist seit 2010im Energiebereich in Deutschland, Österreich und Polen tätig undsorgte seit dem dafür, dass Verbraucher und Unternehmen bei ca. 25TWh Energie kräftig Geld sparen. Über 3000 aktive Vertriebspartnerdeutschlandweit sorgten dafür.Die Jocoon GmbH, ebenfalls mit Sitz in Sontra ist 100%-igeTochterfirma der ESP. Jocoon entwickelt die hauseigene Software undsorgt mit Ihren Marketingfachleuten dafür, dass mittelständischeUnternehmen sich mit der Digitalisierung beschäftigen.Pressekontakt:Experten Service Point GmbHKai FeigeGeschäftsführungBrodberg 736205 SontraVertriebDE@esp24.supportTel. 0049-5653-2650000https://experten-service-point.dehttps://experten-service-point.athttps://jocoon.deOriginal-Content von: Experten Service Point GmbH, übermittelt durch news aktuell