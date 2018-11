ESMT Berlin baut neue digitale Lernplattform mit globaler Allianz

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Berlin (ots) - Die ESMT Berlin hat sich mit fünf anderen führendenglobalen Business Schools zusammengeschlossen, um die Zukunft derManagementausbildung durch eine neue Online-Lernplattform zuverändern. Die Education Technology (EdTech)-Plattform erlaubt esStudierenden und Führungskräften, ihre Programme individuell mitStudieninhalten und Einblicken in die Forschung zu gestalten, um einverbessertes Lernerlebnis zu erfahren.Die gemeinsame Plattform bildet das Herzstück der Future ofManagement Alliance (FOME), die erste Zusammenarbeit dieser Art imBereich Management-Weiterbildung. Die BI Norwegian Business School,EDHEC Business School, ESMT Berlin, Imperial College Business School,Ivey Business School und die Singapore Management University arbeitenzusammen an neuen Wegen, Lernerlebnisse zu verbessern. Sie reagierendamit auf die gewachsene Nachfrage nach Modularität,Anpassungsfähigkeit und lebenslangem Lernen. Im Zentrum der Allianzsteht eine maßgeschneiderte Lernplattform, die vomTechnologieunternehmen Insendi konzipiert und unterhalten wird.Insendi wurde von EdTech-Experten an der Imperial College BusinessSchool gegründet. Die Plattform lässt sich an die Bedürfnisse dereinzelnen Hochschulen anpassen und ermöglicht es ihnen, ihrProgrammportfolio neu zu definieren, maßzuschneidern und zudigitalisieren. Dies gilt für MBA-Kurse ebenso wie für kürzere Kursefür die Weiterbildung von Führungskräften und Massive Open OnlineCourses."Mit erfahrenen Partnern entwickeln wir eine Plattform, die sichan den Bedürfnissen realer Kunden orientiert. Das verschafft unseinen wesentlichen Vorteil bei der Digitalisierung unseres Angebots",sagte Nick Barniville, Associate Dean of Degree Programs, ESMTBerlin. "Diese neue Allianz erlaubt es uns, uneingeschränkt Kontrolleüber unser geistiges Eigentum zu behalten. Gleichzeitig schafft diegemeinsame digitale Plattform ein langfristig nachhaltigesUnternehmensmodell. So können wir vermeiden, die gesamte digitaleDurchführung der Kurse an externe Anbieter auszulagern, wie es vieleandere Institutionen tun."Die ESMT schaltet heute MBA-Kurse, ExecutiveEducation-Lehrabschnitte sowie individuell maßgeschneiderteWeiterbildungsseminare frei.Video zu digitalem Lernen an der ESMT Berlin:https://youtu.be/W0b7y11vnJkPressekontakt:Martha Ihlbrock, +49 (0)30 21231-1043, martha.ihlbrock@esmt.org