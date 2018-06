Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Berlin (ots) - Am 7. Juni 2018 findet das ESMT Annual Forum unterdem Titel "Technology - Managing the Future" an der ESMT Berlinstatt. Auf der eintägigen Konferenz diskutieren internationaleVertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft über die Chancen undHerausforderungen des Einsatzes neuer Technologien in Unternehmen. Zuden Referenten gehören Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaftund Energie, Jack Cheng, Gründer und Chief Executive Officer, NIO undXPT, Baba Kalyani, Managing Director, Bharat Forge Limited, CarstenSpohr, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Lufthansa AG und Dr. DieterZetsche, Vorstandsvorsitzender, Daimler AG.Hochrangig besetzte Panels umfassen die Themen "BringingTechnology to Market" sowie "Driving Innovation with Data Analytics".In einstündigen Breakout Sessions werden zudem Themen wie Blockchainund datenbankgestützte Optimierung von Geschäftsmodellen behandelt.Das ESMT Annual Forum wird jedes Jahr von über 400 internationalenTeilnehmern besucht. Neben Top-Managern namhafterWirtschaftskonzernen nehmen auch internationale Wissenschaftler,politische Entscheidungsträger sowie Lehrpersonal und Studierende derESMT Berlin teil.ESMT Annual Forum Programminformation: