Lugano (ots) - ESMO, die führende europäische Organisation fürmedizinische Onkologie, begrüßt die Annahme der Resolution überKrebsverhütung und -bekämpfung im Rahmen eines integrierten Ansatzes(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_ACONF9-en.pdf)anlässlich der 70. Weltgesundheitsversammlung (WHA, World HealthAssembly) vom 22. - 31. Mai in Genf in der Schweiz.Fortunato Ciardiello, Präsident von ESMO, dazu: "ESMO begrüßt dieWHO-Resolution, mit der der Zugang zu sicherer, wirksamer underschwinglicher medizinischer Versorgung von Krebspatientensichergestellt werden soll. Nachhaltigkeit in der Krebsbehandlung isteiner der drei Grundpfeiler der ESMO 2020 Vision. Als medizinischeOnkologen in der Krebsbehandlung sprechen wir uns mit Nachdruck füreinen gleichberechtigten Zugang zu einer qualitativ hochwertigenBehandlung aus. ESMOS Unterstützung der Beteiligten, die zu dieserwegweisenden WHO-Resolution beitrugen, ist auch Ausdruck unseresBekenntnisses zu einer Welt, in der Krebspatienten vonhochspezialisierten Fachkräften versorgt werden.""Die letzte "Cancer Resolution" (Krebsresolution) der WHO stammtaus dem Jahr 2005 (http://www.who.int/ipcs/publications/wha/cancer_resolution.pdf?ua=1). ESMO arbeitet seit vielen Jahren mit der WHOzusammen, um die Krebsbehandlung zu verbessern", fügte Ciardiellohinzu. "Die Zahl der Neuerkrankungen an Krebs steigt und es werdenjedes Jahr weltweit 14 Millionen neue Fälle diagnostiziert(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/). Daher ist einglobaler und gemeinsamer Einsatz nicht nur im Rahmen derKrebsverhütung, sondern auch für eine optimale Behandlung undVersorgung der Betroffenen, unabhängig von ihrer finanziellenSituation und dem Ort, an dem sie leben, von essentieller Bedeutung.In der "Cancer Resolution" 2017 der WHO werden nationale Pläne zurKrebsbekämpfung, qualitativ hochwertige Krebsregister, verstärkteForschung im Bereich Krebs, die Anwendung von Richtlinien derklinischen Praxis, frühzeitiger Zugang zu Medikamenten, medizinischenGeräten und der Palliativmedizin, sowie gut ausgebildetesFachpersonal in der Onkologie gefordert. "ESMO ist in all diesenBereichen aktiv und setzt sich für qualitativ hochwertigeInformationen, Ressourcen und die bestmögliche Ausbildung vonFachkräften in der Krebsmedizin ein", so Ciardiello.Ganzer Text: http://bit.ly/2qxxbNH