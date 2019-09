ESMO-Jahrestagung 2019: Menarini Ricerche präsentiert die präklinische Charakterisierung von MEN1611, einem neuartigen PI3K-Inhibitor in der Entwicklung zur Behandlung von Brustkrebs

Rom (ots/PRNewswire) - Vielversprechende Ergebnisse derpräklinischen Studie von Menarini Ricerche an MEN1611, einem potentenund selektiven, in oral einzunehmender Form verfügbarenPhosphatidylinositol-3-Kinase-(PI3K)-Hemmer, der sich derzeit in derEntwicklung zur Behandlung von Brustkrebs befindet. Das Poster mitdem Titel "Charakterisierung des Wirkmechanismus und der Wirksamkeitvon MEN1611, einem neuartigen PI3K-Hemmer, in präklinischen Modellenfür Brustkrebs" wird anlässlich der ESMO-Jahrestagung 2019, die abdem 27. September in Barcelona stattfinden wird, während der für den30. September geplanten Posterausstellung (um 12-13 Uhr) vorgestellt.Der PI3K/AKT-Signalweg ist bei Krebspatienten oft dysreguliert:Etwa 25 % der HER2-positiven Brustkrebs-Erkrankungen tragenPIK3CA-Genmutationen, die bekanntermaßen Resistenzen gegen dieAnti-HER2-Therapie (d. h. gegen Trastuzumab) konferieren. DieseStudie, die in mehreren HER2-positiven PIK3CA-mutiertenBrustkrebs-Zelllinien und patientenabgeleitetenXenotransplantatmodellen durchgeführt wurde, zeigt, dass MEN1611 inder Lage ist, den PI3K/AKT-Pfad sowohl in vitro als auch in vivo undsynergistisch zu modulieren, wenn es mit Trastuzumab kombiniert wird;darüber hinaus wird die in-vivo-Wirksamkeit inTrastuzumab-resistenten Modellen durch eine lang anhaltendeAntitumoraktivität nachgewiesen.Diese vielversprechenden präklinischen Daten liefern eine starkeBegründung für die Progression von MEN1611 in der klinischenEntwicklung bei Brustkrebspatientinnen. In diesem Zusammenhang wirdderzeit die klinische B-Precise-01-Studie (NCT03767335), einemultizentrische Phase-Ib-Studie, in Europa durchgeführt, mit demZiel, die vorläufige klinische Aktivität von MEN1611 in Kombinationmit Trastuzumab +/- Fulvestrant bei Patienten mit fortgeschrittenemoder metastasierendem HER2-positivem Brustkrebs zu evaluieren und dieempfohlene Dosis für Phase 2 zu wählen.Menarini Ricerche wird in diesem Jahr auf dem ESMO-Kongressebenfalls mit einem eigenen Bereich am Stand von MenariniSiliconBiosystems vertreten sein, wo es möglich sein wird, sichdetaillierter über die gesamte Menarini-Onkologie-Pipeline und dielaufenden klinischen Studien zu informieren. Tatsächlich ist MEN1611Teil einer innovativen Pipeline von neuen Medikamenten, die sich aufpräzise medizinische Ansätze konzentrieren, die das starke undwachsende Engagement von Menarini in der Onkologie und bei Patientenmit schwer behandelbaren Krebsarten darstellen.Über MenariniDie Menarini Group ist ein italienisches Pharmaunternehmen miteinem Umsatz von 3,667 Milliarden Euro und mehr als 17.600Mitarbeitern. Die Menarini Group verfolgt seit jeher zweistrategische Ziele: Forschung und Internationalisierung, und sieengagiert sich stark für die Krebsforschung und Entwicklung. ImRahmen dieses Engagements für Onkologie entwickelt Menarini vierinvestigative neue Krebsmedikamente. Zwei davon sind Biologika: einesist der monoklonale Antikörper Anti-CD157 MEN1112/OBT357, das andereist ein toxinkonjugierter Anti-CD205-Antikörper MEN1309/OBT076. Dieanderen zwei sind kleine Moleküle, der duale PIM- undFLT3-Kinase-Hemmer SEL24/MEN1703, und der PI3K-Hemmer MEN1611, in derklinischen Entwicklung für die Behandlung diverser hämatologischerund/oder solider Tumore. Darüber hinaus hat Menarini vor kurzem eineLizenzvereinbarung für ein kleines Molekül unterzeichnet, einenHiston-Deacetylase-Hemmer Klasse I, II und IV, Pracinostat, für dieBehandlung von Patienten mit hämatologischen Erkrankungen. DasEngagement der Menarini Group für Präzisionsonkologie wird auchunterstützt von den Technologien und Produkten von Menarini SiliconBiosystems, um seltene Zellen mit Einzelzellenpräzision zuerforschen. Die Integration ihrer Technologien CELLSEARCH® undDEPArray NxT bietet eine optimierte Lösung für die Aufzählung,Isolierung und molekulare Charakterisierung von zirkulierendenTumorzellen (CTCs) aus einem einfachen Bluttest in einer klinischenForschungsumgebung. Dies wird helfen, die klinische Verwendung unddie Korrelation von CTCs mit der Wirksamkeit spezifischer Therapienvoranzubringen.Menarini ist in den wichtigsten Therapiebereichen kommerziellaktiv, mit Produkten für Kardiologie, Gastroenterologie, Pneumologie,Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündung und Analgesie.Mit 16 Produktionsstätten und 7 Forschungs- undEntwicklungszentren verfügt die Menarini Group über eine starkePräsenz in Europa und Asien, Afrika, Mittel- und Südamerika. DieProdukte von Menarini sind in 136 Ländern weltweit erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.menarini.comLogo -http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpgPressekontakt:Annamaria Coscarella Ph.D.Via Tito Speri1000071 POMEZIA (Roma)ItaliaTel.: +390691184437E-Mail: acoscarella@menarini-ricerche.itOriginal-Content von: Menarini Ricerche S.p.A, übermittelt durch news aktuell