ESI ThoughtLab-Studie belegt: Digitale Transformation erhöht das Risiko von Cyberangriffen

Philadelphia, USA (ots) - Der umfangreiche Bericht zurCybersicherheit wurde von der führenden Forschungsfirma ESIThoughtLab, zusammen mit einer Anzahl von branchenübergreifendenUnternehmen durchgeführt. Unter den Sponsoren sind Baker McKenzie,CyberCube, HP Inc., KnowBe4, Opus, Protiviti, Security IndustryAssociation, Willis Towers Watson und WSJ Pro Cybersecurity. DieStudie zeigt, dass die digitale Transformation Unternehmen größerenund weitaus kostspieligeren Cyberrisiken aussetzt.In Übereinstimmung mit einer globalen Vergleichsstudie mit 1.300befragten Unternehmen lässt sich feststellen, dass die Unternehmen,deren Cybersicherheitspraxis nicht mit ihren Projekten der digitalenTransformation mithalten kann, eher Gefahr laufen durch eineCyberattacke einen Schaden in Höhe von 1 Million US-Dollar zuerleiden.Die Studie zeigt außerdem, dass Cyberrisiken dramatisch steigen,wenn Unternehmen neue Technologien und offene Plattformen einführenoder Ökosysteme von Partnern und Lieferanten nutzen. WährendUnternehmen heute die größten Auswirkungen von Malware (81%),Phishing (64%) und Ransomware (63%) melden, erwarten sie in zweiJahren ein massives Wachstum der Angriffe über Partner, Kunden undAnbieter (247% Wachstum); Lieferketten (+146%); Denial of Service(+144%); Apps (+85%); und Embedded Systems (84%).Die befragten Unternehmen sehen hohe Risiken durch externeBedrohungsakteure wie versierte Hacker (von 59% der Unternehmengenannt), Cyberkriminelle (57%) und Social Engineers (44%), aber diegrößte Bedrohung liegt bei ungeschulten Mitarbeitern (87%). Weitere57 Prozent der Unternehmen sehen den Datenaustausch mit Partnern undAnbietern als ihre größte IT-Schwachstelle. Dennoch haben nur 17Prozent der Unternehmen signifikante Fortschritte bei der Schulungvon Mitarbeitern und Partnern im Bereich Cybersicherheit gemacht. Diekomplette Studie kann hier heruntergeladen werden:http://go.dowjones.com/cybersecurity-imperativePressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell