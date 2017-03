ESISC: Wie die neue syrische Konstitution von der Raupe zum Schmetterling werden könnte

Brüssel (ots/PRNewswire) -Für den vollständigen, am 6. März veröffentlichten Artikel,klicken Sie bitte hier:http://www.esisc.org/publications/briefings/11800Auf der Website des European Strategic Intelligence and SecurityCenter wurde ein Artikel veröffentlicht, in dem detailliert derneueste Entwurf der syrischen Konstitution dargestellt wurde,präsentiert vom russischen Außenminister Sergei Lavrov während dersyrischen Friedensgespräche, die letzten Februar in Astana(Kasachstan) stattfanden. Diese neue Version der Konstitution wurdevon russischen Experten auf Basis einer mehr oder minder von dersyrischen Regierung und der Opposition geteilten Meinung entworfen,und zielt darauf ab, den "Prozess zur Beendigung des Krieges" zubeschleunigen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/475469/Syria_Flag.jpg )Der Text, der aus 85 Artikeln besteht, beruft sich auf diefundamentalen Bürgerrechte entsprechend der Ideen des Friedens,Demokratie und der Gewaltenteilung und zielt darauf ab, eineMachtverteilung zwischen den rivalisierenden Fraktionenherbeizuführen. Wie der Artikel anmerkt, "ist das neu etablierteGleichgewicht im syrischen Staat darauf ausgerichtet, die historischverwurzelte Rivalität zwischen der regierenden Minorität der Schiitenund Alawiten, der Sunniten-Mehrheit und der verschiedenenGemeinschaften im Land wie den Türken, den Tscherkessen, denArmeniern und den Kurden zu beschwichtigen."Der Autor des Artikels ist der Meinung, dass das Dokument trotzder beachtlichen diplomatischen Bemühungen, die notwendig seinwerden, um die Gegenparteien zu ihrer Zustimmung zu der Konstitutionzu bewegen, die durch internationale Kooperation geschaffen wurde unddie keine der Fraktionen vollständig zufriedenstellt, bemerkenswertist, und "eine frische Brise der Hoffnung für die Zukunft deskriegsgebeutelten Landes bringt".Pressekontakt:Genovefa Etienne und Claude MoniquetTel: +32-488-597343Tel: +32(0)2-541-84-90Fax: +32(0)2-541-84-99esisc@esisc.orgOriginal-Content von: European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), übermittelt durch news aktuell