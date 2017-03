ESISC: Deutschland als moderner Atlas, der die schwere Last trägt, Flüchtlingen einen Job zu geben

Brüssel (ots/PRNewswire) -Das European Strategic Intelligence and Security Center hat einenArtikel über die deutsche Migrationspolitik und ihre Folgen für dieZukunft des Arbeitsmarktes des Landes veröffentlicht. Bisher hatDeutschland eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in der EUgenossen, doch das Land wird es schwer haben, diesen Status in denfolgenden Jahren beizubehalten, zumal es vor dem Problem steht,Flüchtlinge auf dem nationalen Markt zu integrieren. Dieses Problemist ein allgemeines Problem der EU, aber die Auswirkungen aufDeutschland werden aufgrund der hohen Anzahl von Einwanderern indiesem Land besonders stark sichtbar.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/480268/ESISC_Germany_Refugees.jpg )Um den vollständigen, am 20. März 2017 veröffentlichten Artikel zulesen, klicken Sie bitte hier:http://www.esisc.org/publications/briefings/11801Wie die Autoren zugeben, wird die "Komplexität der Integrationweithin auch von der Forschungsgemeinschaft im Land selbstanerkannt." Mareike Bünning, Studienleiterin am Berliner SocialScience Center (WZB), erklärte, dass "es in den kommenden Jahrengroße Herausforderungen im Bereich der Arbeitsmarktintegration vonFlüchtlingen geben wird". Ebenso teilte Joachim Möller, der Direktordes Deutschen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB),mit: "Wenn wir es schaffen, in fünf Jahren 50 % der FlüchtlingeArbeitsstellen zu beschaffen, mit denen sie ihren Lebensunterhaltbestreiten können, wäre das sicher ein Erfolg. Es wäre eine Illusionzu glauben, dass wir es schaffen werden, für einen angemessenenAnteil der Flüchtlinge gut bezahlte Arbeitsplätze zu finden wie etwaim Kraftfahrzeugbau."Die deutschen Staatsbürger, die immer noch an den Folgen derWirtschaftskrise leiden, werden vom Zustrom der Flüchtlinge sowie denzusätzlichen und zunehmenden Sicherheitsrisiken und der Last dersteuerlichen Kosten der Fürsorge für die Asylsuchenden (8,3 Mrd. Euroim Jahr 2015 und 14 Mrd. Euro im Jahr 2016) massiv betroffen sein. ImErgebnis wird sich die Spaltung zwischen der Gesinnung der deutschenBevölkerung und der Richtung der Migrationspolitik, die MerkelsRegierung eingeschlagen hat, noch weiter vertiefen.Zurzeit stehe Deutschland vor einem Abgrund, erklärt der Artikel,und das "erfordert eine sorgfältige Bewertung der Vorteile undNachteile der Migrationspolitik, bevor eine Entscheidung über dieZukunft des Landes getroffen wird. <... > Bisher hat die politischeElite des Landes die Aufnahme der Flüchtlinge gutgeheißen, ohne zuberücksichtigen, dass sie für die Bürgerinnen und Bürger kostspieligund kontraproduktiv ist und möglicherweise eine schnelle undirreversible Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Landesherbeiführen kann."Pressekontakt:Genovefa EtienneClaude MoniquetTel.: +32(0)2541-8490E-Mail: esisc@esisc.orgFax: +32(0)2541-84-99Original-Content von: European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), übermittelt durch news aktuell