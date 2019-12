ESG: Vorbereitung oder kalte Dusche?

Wien (ots) - Investoren erheben den ESG Status quo ihrer Investments alsVorbereitung für zukünftige Veröffentlichungspflichten. Digitale ESG Tools voninvestRFP vereinfachen den Prozess.Environmental, Social and Governance (ESG) Begriffe als Kernkomponenten desEU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums sind zu einerHerausforderung für sämtliche Finanzmarktteilnehmer, wie u.a. fürPensionskassen, Versicherungen, Kammern und Gebietskörperschaften, geworden.Während die Verhandlungen über die Taxonomie-Verordnung noch laufen, billigtedas EU-Parlament im April 2019 den Entwurf der Offenlegungs-Verordnung. AufGrundlage dieser sollen die Verwaltungsgesellschaften die Informationen zurBerücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungenoffenlegen. Die europäischen Aufsichtsbehörden EBA, ESMA und EIOPA integrierenESG Faktoren auch im Rahmen der Aufsichtstätigkeit und der Weiterentwicklung derStresstests." Investoren, die Wert auf gute Vorbereitung legen, erheben bereits jetzt denESG Status quo ihrer Investments, um einen soliden Überblick zu gewinnen, derals erste Informationsbasis für die kommenden Änderungsbedürfnisse relevantwird. Als Ausgangspunkt für Fragestellungen nutzen die Investoren die von derEuropäischen Kommission bis jetzt genannten ESG Schwerpunkte in Kombination mitESG Fragebögen auf investRFP ", erläutert Anete Liepina, Head of ESG Researchbei investRFP.com.EU-weit sind nun die Investoren auf der Suche nach konstruktiven Ansätzen, dienicht nur die ESG-bezogene, sondern auch ihre unternehmerische Nachhaltigkeitgewähren. Beispielsweise fordert die aba (Arbeitsgemeinschaft für betrieblicheAltersversorgung e.V) im Namen deutscher Altersversorgungseinrichtungen einenOrdnungsrahmen, der ausschließlich unternehmensindividuelle Lösungen befördert'." Die investRFP Plattform erlaubt Investoren die rechtlichen Vorgaben,Guidelines und auch unternehmensspezifische Anforderungen mit Hilfe digitalerTechnologien effizient zu kombinieren, um die relevanten Informationen von AssetManagern zu erhalten ", erklärt Albert Reiter, CFA, CEO, investRFP.com.Wie von PensionsEurope, dem Fachverband der europäischen Pensionskassen bereitsberichtet, wäre eine Reporting-Digitalisierung mit möglichst geringen Kosten fürdie Pensionskassen erstrebenswert. investRFP unterstützt Investoren mitmaßgeschneiderter Informationsbeschaffung, dedizierten Auswertungs-Tools undReporting-Funktionen kostenlos.Die investRFP Plattform bietet auch Lösungen für Investoren bei der Umsetzungihrer individuellen ESG Ansätze mit digitalen Best Practice Tools, die im Rahmenvon Due Diligence Projekten sowie Fund & Manager Search Prozessen eingesetztwerden.Des Weiteren haben die Investoren Zugang zu einer umfangreichenESG-Fragebögen-Datenbank, wie auch Antworten von mehr als 130Vermögensverwaltungsgesellschaften zu einem UNPRI Standard-Fragebogen.Kürzlich wurden auf investRFP drei weitere internationale Projekte "ESG Research& Information Sourcing", "Climate Related Risks and Opportunities in AssetManagement" und "Active Ownership and Voting" mit freiem Zugang für Investorenumgesetzt.Diese ESG Tools werden am 18. Dezember 2019 im Rahmen einer Fachveranstaltung,die gemeinsam mit CFA Society Austria organisiert wird, vorgestellt.Kontakt:Albert Reiter, CFA, CEOreiter@investRFP.comTel: +43 1 5333444 10Anete Liepina, Head of ESG Researchliepina@investRFP.comTel: +43 1 5333444 12www.investRFP.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139246/4455975OTS: e-fundresearch.com Data GmbHOriginal-Content von: e-fundresearch.com Data GmbH, übermittelt durch news aktuell