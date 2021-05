ESG-Rating der UBM Development AG auf Prime Status erhöht

Wien, 20.05.2021 (ots) -- Mit „C+“ nachhaltigstes Unternehmen der Branche- Seit kurzem Mitglied des UN Global Compact- „Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Strategie“Wien, 20.05.2021 (ots) - In ihrem aktuellen Update erhöht die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Ratingagentur ISS ESG das ESG-Rating der UBM Development AG auf das Level „C+“, das den „Prime Status“ bedeutet. Damit ist UBM Development innerhalb der Branche (Immobilien und Bau) das nachhaltigste Unternehmen in Deutschland und Österreich. Nur die alstra office REIT-AG hat ebenfalls ein C+ Rating vorzuweisen, alle anderen Marktteilnehmer sind nicht so gut bewertet. „ESG ist integraler Bestandteil unserer Strategie green. smart. and more.“, definiert Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG, „beide zahlen jeweils auf das andere ein.“Die Beurteilung der ökologischen und sozialen Performance eines Unternehmens im Rahmen des Corporate Ratings erfolgt bei ISS ESG anhand von über 100 branchenspezifisch ausgewählten ökologischen und sozialen Kriterien. Die Aktualität der Ratings stellt ISS ESG durch regelmäßige Update-Zyklen sicher. Damit steht auch fest, dass UBM im ersten Jahr keinen erhöhten Coupon auf ihren jüngst sehr erfolgreich emittierten Sustainability-linked Bond bezahlen muss.Aufnahme in den UN Global CompactErst unlängst wurde UBM Development auch in den UN Global Compact aufgenommen. Diese Vereinigung ist die weltweit größte Initiative für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit mit über 13.500 Teilnehmern (Unternehmen und Organisationen) und rund 70 lokalen Netzwerken. „Wir meinen es und wir leben es. Unsere Zukunft ist grün, UBM-grün“, betont Winkler.UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Frankfurt. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.Pressekontakt:Christoph RainerHead of Investor RelationsUBM Development AGMob.: + 43 664 626 3969Email : christoph.rainer@ubm-development.comKarl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGTel.: +43 (0)50 626 5677Mob.: + 43 664 136 34 23Email: karl.abentheuer@ubm-development.comOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuell