ESG-Aktien: Die 100 besten vereinen Performance und Wert mit Werten!

Der Boom der ESG-Investitionen ist in vollem Gange, denn große und kleine Anleger lassen sich bei ihren Anlageentscheidungen von ihren Werten leiten. In diesem Jahr haben Anleger bisher 39 Milliarden Dollar in nachhaltige Fonds investiert, ganz zu schweigen von den grünen Anleihen und ESG-Aktien, die in den letzten Jahren große Zuflüsse verzeichnen konnten.

IBDs dritter jährlicher Sonderbericht Best ESG Companies mit unserer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung