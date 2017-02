Köln (ots) -Yosefin Buohler, Axel Maximilian Feige, Felicia Lu Kürbiß, Isabella"Levina" Lueen und Helene Nissen wollen Deutschland beim EurovisionSong Contest in Kiew vertreten. Vom 6. bis 9. Februar 2017 stellensich die fünf Kandidatinnen und Kandidaten mit einem Song demMoMa-Publikum vor.Wer letztlich antritt, klärt sich dann am 9. Februar in der Live-Show"Eurovision Song Contest - Unser Song 2017". Das ARD-Morgenmagazinwird am 10. Februar von der Show berichten.Hier die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler im Moma imÜberblick:Montag, 6. Februar: Isabella "Levina" Lueen präsentiert den Song"When we were young" von Adele.Dienstag, 7. Februar: Nachwuchstalent Felicia Lu Kürbiß singt"Dancing on my own" von Calum Scott und die gebürtige KölnerinYosefin Buohler interpretiert "Love in top" von Beyoncé.Weiter geht es am Mittwoch, 8. Februar, mit Axel Feige aus Hamburgund "You know my name" von Chris Cornell. Als letzte Kandidatinpräsentiert Helene Nissen am 9. Februar "Folsom Prison Blues" vonJohnny Cash.Und natürlich kommt die Gewinnerin oder der Gewinner, die oder derDeutschland beim Eurovision Song Contest in Kiew vertreten wird, liveins MoMa-Studio.Das Erste (NDR) zeigt am 9. Februar 2017 ab 20.15 Uhr denVorentscheid live. Das Finale des Eurovision Song Contest aus Kiewüberträgt Das Erste am 13. Mai 2017 ab 21 Uhr.Weitere Informationen unter www.ard-morgenmagazin.de / Fotos unterwww.ard-foto.deRedaktion: Martin Hövel und Verena CappellPressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deAgentur Ulrike BoldtTel. 02150 20 65 62Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell