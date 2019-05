ESC: Halbfinale am 16. Mai mit deutschem Zuschauer-Voting

Hamburg (ots) - Wer schafft es aus den beiden ESC-Halbfinalen indie große Finalsendung des Eurovision Song Contests? 17 Länder sindin der ersten Qualifikationsrunde am 14. Mai dabei, 18 Länder in derzweiten Runde am 16. Mai in Tel Aviv. Die beiden Halbfinale sind liveab 21.00 Uhr im Digitalprogramm ONE sowie auf www.eurovision.de zusehen, kommentiert von Peter Urban. Das Erste wiederholt sie jeweilsum 2.10 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland dürfenim 2. Halbfinale mit darüber abstimmen, welche zehn Länder dortweiterkommen. Auch am 14. Mai ziehen zehn Länder ins Finale ein.Die sogenannten "Big Five" - Deutschland, Frankreich,Großbritannien, Italien und Spanien - sowie das Gastgeberland Israelsind bereits für das Finale am 18. Mai gesetzt. Das Erste überträgtlive ab 21.00 Uhr, außerdem ONE und die Deutsche Welle. FürDeutschland stehen die "S!sters" im ESC-Finale auf der Bühne,Carlotta Truman und Laurita. Ihr Song: "Sister".Für die Übertragung der Halbfinale sowie des Finales erstellt derNDR für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung Untertitel und eineHörfassung. Die drei Sendungen aus Tel Aviv werden vom NDR außerdemin die Deutsche Gebärdensprache übersetzt. Diese Fassung bietetwww.eurovision.de an. Alternativ gibt es das Angebot auch über HbbTV.Mehr Informationen zum ESC unter www.eurovision.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell