ESC-Countdown und Grand Prix Party mit Max Giesinger, Lotte, Revolverheld, Mary Roos, Mike Singer, voXXclub u. a. live von der Hamburger Reeperbahn

Hamburg (ots) - Max Giesinger, Lotte, Revolverheld, Mary Roos,Mike Singer, voXXclub - das sind nur einige der Künstlerinnen undKünstler, die am Sonnabend, 12. Mai, vor und nach dem ESC-Finale imErsten live zu sehen sind. Sie alle stehen in "Eurovision SongContest 2018 - Countdown für Lissabon" bzw. "Eurovision Song Contest2018 - Grand Prix Party" auf der Bühne. Wie in den vergangenen Jahrenführt auch 2018 Barbara Schöneberger durch die beiden Shows von derHamburger Reeperbahn. Die Sendungen rahmen die Live-Übertragung desESC-Finales, das im Ersten ab 21.00 Uhr läuft - und das auf derReeperbahn auf einer Großbildleinwand eingespielt wird. Der"Countdown für Lissabon" beginnt um 20.15 Uhr, die "Grand Prix Party"um 0.30 Uhr. Insgesamt steht der größte Musikwettbewerb der Welt amSonnabend, 12. Mai, im Ersten also fast fünf Stunden lang imMittelpunkt. Wer außerdem noch beim "Countdown für Lissabon" und der"Grand Prix Party" auftritt, wird der NDR zu einem späteren Zeitpunktbekanntgeben.Für Deutschland tritt Michael Schulte beim ESC in Lissabon mitseinem Song "You Let Me Walk Alone" an. In Live-Schalten wird er ausder portugiesischen Hauptstadt in beiden Sendungen mit BarbaraSchöneberger darüber sprechen, wie er den spannenden Contest erlebt.Auch Linda Zervakis wird vom Finale in Lissabon berichten.Der Zugang für die Shows vom Spielbudenplatz an der Reeperbahn istfrei.Informationen zum Eurovision Song Contest im Internet unterwww.eurovision.deSendetermin: Sonnabend, 12. Mai, ab 20.15 Uhr, Das Erste