ESC 2020: Experten wählen deutschen Beitrag für Rotterdam aus

Hamburg (ots) - Der NDR hat sich beim Eurovision Song Contest 2020 für eineAuswahl des deutschen Beitrags durch Expertinnen und Experten entschieden. Zweiunabhängige Jurys haben ausgewählt, wer für Deutschland in Rotterdam auftritt:eine "Eurovisions-Jury" mit 100 Menschen aus ganz Deutschland und eineinternationale Expertenjury aus 20 Musikprofis. Diese Musikprofis gehörten alleschon einmal zur nationalen ESC-Jury ihres Heimatlandes. Auch beim EurovisionSong Contest setzen sich die vergebenen Punkte jeweils zur Hälfte aus der Wahlder Zuschauerinnen und Zuschauer und der Wahl der nationalen Jurys zusammen. Andiesem Verfahren hat sich der NDR orientiert.In einem mehrstufigen Verfahren haben diese beiden Jurys sowohl Künstlerinnenund Künstler als auch Songs bewertet. Wer mit welchem Titel im ESC-Finale fürDeutschland antreten wird, zeigt ONE am Donnerstag, 27. Februar, um 21.30 Uhr in"Unser Lied für Rotterdam". Moderiert wird die 45-minütige Sendung von BarbaraSchöneberger.Thomas Schreiber, ARD Koordinator Unterhaltung: "Mit der Platzierung in Tel Avivsind wir selbstverständlich nicht zufrieden. In Rotterdam wollen wir wieder anden Erfolg von 2018 anknüpfen. Unser Act hat die nationalen und internationalenExpertinnen und Experten begeistert und sich in einem tollen Teilnehmerfelddurchgesetzt. Wir sind zuversichtlich, dass die Wahl auch bei den ESC-Fans aufsehr breite Zustimmung und - wie wir hoffen - auf Begeisterung stoßen wird."Christian Blenker, ARD-Teamchef für den Eurovision Song Contest: "Unsere beidenJurys haben einen hohen musikalischen Sachverstand und einen einmaligenESC-Instinkt. Mit diesem Verfahren haben wir auch deutlich mehr Zeit für dieInszenierung gewonnen. Die ersten spannenden Ideen von internationalerfolgreichen Choreographen und Staging-Profis liegen uns bereits vor. Zudembleiben die mehr als 600 Künstlerinnen und Künstler, die bei der Auswahl dabeiwaren, geschützt - keiner hat verloren und vielleicht sind einige im kommendenJahr wieder dabei."Im April vergangenen Jahres wurden rund 2,26 Millionen Menschen in Deutschlandüber soziale Netzwerke eingeladen, Teil der Eurovisionsjury zu werden. Jederkonnte teilnehmen. Am Ende haben 15.000 bei der Online-Befragung mitgemacht. Siemussten im Vorfeld des ESC 2019 in Tel Aviv die Platzierung von zehn zufälligbestimmten ESC-Beiträgen vorhersagen und so ihr Gespür für die sichereEinschätzung von ESC-Beiträgen unter Beweis stellen. Von ihnen wurden die besten100 ausgewählt. Auch die Mitglieder der internationalen Expertenjury wurdendanach ausgewählt, wessen Einschätzung dem tatsächlichen Ergebnis besonders nahkam.Alexandra Wolfslast, Head of Delegation für den deutschen Beitrag beimEurovision Song Contest: "Wir wissen, dass viele Fans lange auf Infos gewartethaben. Wir brauchten aber die Zeit, um konzentriert schon sehr viele Dinge fürRotterdam vorzubereiten. Umso mehr freuen wir uns, am 27. Februar diesen tollenAct präsentieren zu können."Das ESC-Finale findet am Sonnabend, 16. Mai, in Rotterdam statt. Das Erste undeurovision.de übertragen live ab 21.00 Uhr.Mehr zum ESC, u. a. ein Interview mit Christian Blenker und Alexandra Wolfslast,gibt's unter www.eurovision.de. Eine Presse-Einladung zur Aufzeichnung von"Unser Lied für Rotterdam" am 27. Februar in Hamburg wird der NDR in Kürzeversenden.