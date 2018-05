ESC 2018: Das Internet hat schon entschieden

Philadelphia (ots) - Norwegen oder Finnland? Wenn es nach derAnzahl der Suchanfragen über Google geht, dann stehen die Favoritendes diesjährigen Eurovision Song Contest schon fest: Alexander Rybak(Norwegen) und Saara Aalto (Finnland) werden sich einKopf-an-Kopf-Rennen liefern. Beide liegen mit einem monatlichenSuchvolumen von über 70.000 Anfragen weltweit deutlich an der Spitze.Zu diesem Ergebnis kommt die Marketing-Suite SEMrush, die dieSuchanfragen über Google zum Eurovision Song Contest analysiert hat.Aussicht auf den dritten Platz (ca. 60.000 Suchanfragen) hatWaylon, der für die Niederlande singt. Der deutsche HoffnungsträgerMichael Schulte schafft es nicht in die Top Ten der meistgesuchtenESC-Teilnehmer in diesem Jahr.Auch wenn ein Großteil der teilnehmenden Länder eher am eigenenKandidaten interessiert ist, zeigt ein Blick auf den Ländervergleich,dass es auch anders geht. In Spanien und Polen beispielsweise giltdie Aufmerksamkeit Alexander Rybak. Luxemburg und das VereinigteKönigreich suchen am häufigsten nach Saara Aalto. Auch hier gebendemnach Norwegen und Finnland den Ton an.Die Analyse der Suchanfragen gibt auch Aufschluss über dasgenerelle Interesse am Eurovision Song Contest. Bei derSuchvolumenverteilung von "Eurovision" ist Spanien mit über 80.000Suchen weit vorne. Deutschland bewegt sich einem Viertel der Anfragenvon Spanien im Mittelfeld. Auch wenn das Interesse hierzulande nichtallzu hoch scheint, hat Michael Schulte die Suche nach dem deutschenESC-Teilnehmer wieder in die Höhe getrieben. Nur nach Ann Sophie(2015) und Jamie-Lee Kriewitz (2016) wurde im jeweiligen Jahrhäufiger gesucht (Zeitraum 2014-2017).Deutschland hat in der Vergangenheit (1975-2016) durchschnittlichdie meisten Punkte von Spanien erhalten. Gut angekommen sind diedeutschen Beiträge im Vergleich auch bei Dänemark und Portugal. Ganzanders sieht es bei der Vergabe der Punkte durch Deutschland aus. Diemeisten Punkte gingen an die Türkei, gefolgt von Schweden und demVereinigten Königreich.Auf Anfrage per Mail an semrush@frauwenk.de kann SEMrush Daten zuverschiedenen Themen in einem Zeitraum von 48 Stunden erheben.Bildmaterial (Bildnachweis: SEMrush)Europakarte mit Prognose der ESC-Gewinner:http://bit.ly/SEMrush-Prognose-ESC-GewinnerWeitere Grafiken zu der ESC-Auswertung per Anfrage ansemrush@frauwenk.de.Über SEMrushSEMrush ist der weltweit führende Toolkit-Anbieter für Expertenaus den Bereichen SEO, SEA, Content und Digitales Marketing. Mit 25Tools innerhalb der Suite, verschiedenen Daten für 125 Länder und dernahtlosen Integration in die Google-Services bietet SEMrush einefertige, frei integrierbare Lösung für Agenturen und Kunden aus jederBranche www.semrush.com/dePressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 (0) 40 329047380E-Mail: semrush@frauwenk.deOriginal-Content von: SEMrush, übermittelt durch news aktuell