ERWE Immobilien: Mietnachfrage belebt sich

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die ERWE Immobilien AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) von einem hohen Bewertungseffekt aus einem Vermietungserfolg profitiert. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage werde die Gesellschaft auch künftig von ihrer Ausrichtung profitieren, mit der sie sich von anderen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung