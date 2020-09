ERWE Immobilien: Ausgewogene Risikostruktur

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die ERWE Immobilien AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) maßgeblich wegen der Zuführung weiterer Flächen zur Vermietung und dem Erwerb einer Einkaufspassage den NAV trotz der Corona-Pandemie um 4,3 Prozent gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

