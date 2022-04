ERSTES IMMOBILIEN-METAVERSUM: NTRY LÄUTET NEUE ÄRA IN DER IMMOBILIENBRANCHE EIN

Toronto (ots/PRNewswire) -Die Plattform definiert den Online-Verkauf von Immobilien neu und will NFTs und Kryptowährungen einführenNTRY, ein kanadisches Start-up mit globalen Ambitionen, enthüllt noch in dieser Woche seine Plattform, die die Art und Weise vereinfacht, wie Immobilien online präsentiert, vermarktet und verkauft werden. Die NTRY-Plattform, die sich an Makler, Vertreter, Bauträger und Käufer richtet, haucht den veralteten Methoden des Immobilienhandels neues Leben ein.Die NTRY-Plattform nutzt die Kraft der High-Fidelity-3D-Visualisierung, wertet Renderings und Standbilder in interaktive Präsentationen für die neuesten Angebote der Bauträger auf und fügt sie nahtlos in einen Spiegel der realen Welt ein, um so ein zweckbestimmtes Metaversum zu schaffen.Die NTRY-Plattform nutzt die Cloud-Technologie und hostet derzeit Tausende von Annoncen in Toronto, der Baukran-Hauptstadt der Welt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3508013-1&h=861166552&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3508013-1%26h%3D2222440890%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flink2build.ca%252Fnews%252Farticles%252F2020%252Fapril%252Ftoronto-is-north-america-s-crane-capital%252F%26a%3Dconstruction%2Bcrane%2Bcapital%2Bof%2Bthe%2Bworld&a=Baukran-Hauptstadt+der+Welt), sowie in den Nachbarstädten und hat weitere florierende internationale Immobilienmärkte im Visier.NTRY erleichtert das Leben von Immobilienprofis und ihren Kunden. Der Zugriff erfolgt über eine einfache Website-Anmeldung, es wird lediglich ein Gerät und Internetzugang benötigt. Und der Zeitpunkt für den Start ist perfekt. Nach zwei Jahren der Pandemie hat sich die Immobilienbranche laut dem Bericht „2022 Emerging Real Estate Trends" von PWC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3508013-1&h=1384667391&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3508013-1%26h%3D828575999%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pwc.com%252Fus%252Fen%252Findustries%252Fasset-wealth-management%252Freal-estate%252Femerging-trends-in-real-estate.html%26a%3DPWC%2527s%2B2022%2BEmerging%2BReal%2BEstate%2BTrends&a=Bericht+%E2%80%9E2022+Emerging+Real+Estate+Trends%22+von+PWC) der Immobilientechnologie zugewandt, virtuelle Meetings sind normal geworden und die Transparenz unter versierten Kunden wurde erhöht.„Als Immobilienmakler, der innerhalb weniger Jahre Immobilien im Wert von mehreren Milliarden Dollar verkauft hat, sehe ich Prop-Tech seit Jahren als eine Schlüsselchance für die Branche. Der Wunsch, die bestmögliche Lösung für die Branche zu finden, hat dazu geführt, dass große Köpfe unermüdlich zusammengearbeitet haben, um NTRY heute zu entwickeln und einzuführen", so Julian Pucci, Mitbegründer und etablierter Makler. „NTRY steht für die Zukunft der Immobilienbranche."Aber das ist erst der Anfang. NTRY arbeitet mit dem gefeierten Fernsehmoderator und Immobilienmakler Ryan Serhant (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3508013-1&h=1744703236&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3508013-1%26h%3D1884937901%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fryanserhant.com%252F%26a%3DRyan%2BSerhant%2B&a=Ryan+Serhant) zusammen, um über die Integration von Kryptowährungen und NFT zu sprechen. Schalten Sie am Donnerstag, den 21. April um 18:00 Uhr EDT, ein, um zu sehen, wie die Zukunft der Immobilienbranche aussieht: https://youtu.be/FB9O9WR15GA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3508013-1&h=4234665932&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3508013-1%26h%3D2927729593%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FFB9O9WR15GA%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FFB9O9WR15GA&a=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFB9O9WR15GA)INFORMATIONEN ZU NTRYNTRY ist das führende Immobilien-Metaversum, das aktuelle Informationen zu allen Immobilien auf dem weltweiten Immobilienmarkt bereitstellt. Das Unternehmen wurde 2021 von einem Team von Unternehmern mit Fachkenntnissen in den Bereichen Stadtplanung, Immobilien sowie Software- und Spieleentwicklung gegründet und hat ein Tool entwickelt, um den Status quo zu durchbrechen und die Art und Weise, wie Menschen mit Immobilien interagieren, neu zu gestalten.Kontakt:Murssal Akramy, NKPR,murssal@nkpr.netLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1799065/NTRY_NTRY_USHERS_NEW_ERA_OF_REALTY_WITH_FIRST_EVER_REAL_ESTATE_M.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1799066/NTRY_NTRY_USHERS_NEW_ERA_OF_REALTY_WITH_FIRST_EVER_REAL_ESTATE_M.jpgOriginal-Content von: NTRY, übermittelt durch news aktuell