ERSTES DEUTSCH-SÜDAFRIKANISCHES MANÖVER IN DER OSTSEE

Berlin (ots) -Am Ostsee-Manöver werden neben der südafrikanischen Fregatte"Amatola" und dem Einsatzgruppenversorger "Bonn" noch die Fregatte"Augsburg" und zeitweise weitere Einheiten der Deutschen Marineteilnehmen. Weiterhin nehmen auch Flugzeuge der Marineflieger ausNordholz am Manöver teil. So werden unter anderem einSeefernaufklärer und U-Jagdflugzeug P-3C "Orion" unterstützen.In der ersten Woche haben sich alle Teilnehmer getroffen und denAblauf des Manövers in einer "Pre-Sail-Conference" nochmals im Detailvorgestellt und besprochen. Einer der Ausbildungsschwerpunkte liegtunter anderem auch darin die Schadensabwehrausbildung voranzutreiben.So haben die südafrikanischen Marinesoldaten auch einenpraxisorientierten Ausbildungstag im Einsatz-und AusbildungszentrumSchadenabwehr der deutschen Marine in Neustadt genossen. In denhauseigenen Übungseinrichtungen konnten sie im realistischen Umfeldechte Brände löschen oder Wassereinbrüche bekämpfen. Das Boardingteamder "Amatola" besuchte Seebataillon in Eckernförde. Hier haben sichdie deutschen Boardingsoldaten von ihrer besten Seite präsentiert.Am 01. März machten alle Schiffe ihre Leinen los und ersteAusbildungseinheiten wurden absolviert.Während die erste Woche dazu diente, die eigene Ausbildung auf denSchiffen voranzutreiben, wird die zweite Woche intensiv genutztwerden. Die zweite Hälfte des Manövers "Good Hope VII" ist inmehrere Phasen aufgeteilt und im täglichen Verlauf wird derSchwierigkeitsgrad erhöht. So werden unter anderem Seezielbekämpfung,Schadensabwehr, Mann über Bord, nautische Manöver, sowieVersorgungsmanöver auf hoher See geübt. Am 10. März wird der Verbandgemeinsam im Hafen von Rostock einlaufen und den Schlussakteinläuten. So werden sich dann nochmals alle zum Abschlussgesprächzusammenfinden und ein Resümee ziehen.Hintergrund:Die südafrikanische Marine zählt zu den schlagkräftigsten in derRegion. Als nicht-NATO Staat haben sie ein großes Interesse daran,ihre operativen und taktischen Fähigkeiten weiter auszubauen und denAusbildungsstand der Marinesoldaten zu erhöhen. "Good Hope" ist einregelmäßig durchgeführtes Manöver, welches außerhalb der NATOstattfindet. In der Vergangenheit wurde das Manöver immer am Kap derGuten Hoffnung in südafrikanischen Gewässern absolviert. Ziel desManövers "Good Hope" ist es, die Zusammenarbeit im Einsatzverbandauf NATO Standard zu optimieren. Ein weiteres Ziel des binationalenManövers ist es, die bereits bestehende Beziehung und vertrauensvollePartnerschaft zwischen beiden Marinen weiter auszubauen und zufestigen. Ziel ist es als Marineverband optimal agieren zu können,sodass die verschiedenen Abläufe aufeinander abgestimmt sind. KapitänRoux, der Kapitän der SAS Amatola betonte den immensen Stellenwert,den die südafrikanischen Streitkräfte der engen Kooperation mit derBundeswehr und den bilateralen Beziehungen beimessen. "Der bis datoerfolgreiche Verlauf der Übung reflektiert die jahrelange intensiveund freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen unseren beidenMarinen." Das Manöver "Good Hope" ist ein wichtiger Meilenstein umdie Einsatzfähigkeit beider Marinen zu festigen.Pressekontakt:BOTSCHAFT DER REPUBLIK SÜDAFRIKA10785 BerlinTiergartenstraße 18Telefon (030) 22073-0Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell