ERP-System mit Schnittstelle zur Datenbrille

Ostfildern (ots) - Mehr Effizienz im Lager durch Augmented Realityaus dem ERP-DatenstromDer Spezialist für Kartenlesegeräte, Ticketbearbeitungssysteme undMiniaturschalter ddm hopt+schuler, ergänzt das 2013 eingeführteERP-System FEPA von Planat nun mit der pick-by-vision Lösung vonPicavi. Dadurch werden die Prozesse im Lager, das ca. 25.000 Produkteumfasst, deutlich effizienter. Das ERP-System von Planat hatte sichim Unternehmen bereits bewährt und wurde durch die einfache undintuitive Bedienbarkeit schnell zu einem beliebten Arbeitsmittel. Dieinternen Prozesse in der Einlagerung, Kommissionierung undLagerumbuchungen indes sollten noch weiter optimiert werden, um dieERP-Unterstützung voll ausnutzen zu können. Die Datenbrille vonPicavi wurde mit einer Schnittstelle zu Planat passgenau in dieProzesse im Lager von ddm hopt+schuler eingebunden. "Die Datenbrilleist der verlängerte Arm des ERP-Systems und sorgt für Effizienz sowieeine geringere Fehlerquote bei den händischen Prozessen im Lager",erklärt Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat.Datenbrille bringt ArbeitserleichterungDie Brille wurde in der Lagermannschaft positiv aufgenommen.Innerhalb der Testperiode wurden noch Optimierungen vorgenommen: "Wirhaben sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Datenbrillen sich in denerprobten Workflow mit FEPA integrieren. Es wurden noch Änderungenbei der Platzierung von Text in der Brille vorgenommen,beispielsweise wurden die eingeblendeten Informationen, die aus FEPAgezogen werden auf unsere Bedürfnisse angepasst. Ziel war, unseremPersonal eine echte Hilfe an die Hand zu geben - und das wurdeerreicht", sagt Philipp Kleiter von ddm hopt+schuler. SekundäreInformationen werden dabei links in einem Drittel des Sichtfeldesdargestellt, alles andere mittig und rechts. So wird eine kognitiveEntlastung geschaffen. FEPA vereint in einem adaptionsfähigenERP-Standard die Erfahrungen aus mehreren Jahrzehnten in derproduzierenden Branche - die Schnittstelle zu einer Datenbrille kannbei Lägern mit hohem Warendurchsatz langfristig vielen Unternehmenhelfen.30 Prozent Zeitersparnis im LagerDie Kombination von bewährtem ERP-System, der Picavi-Datenbrilleund den Ringscannern sorgt bei ddm hopt+schuler für eineZeitersparnis von ca. 30 Prozent. Bei der Kommissionierung werden dierelevanten Daten aus dem ERP-System in die Brille eingeblendet, derMitarbeiter kann sofort zum Lagerort gehen und die Waren holen. DerRingscanner ist per Bluetooth zugeschaltet und kann einfach perKnopfdruck ausgelöst werden. Zum Einsatz der Brillen mussten nochweitere Voraussetzungen im Unternehmen geschaffen werden. Dazu gehörtvor allem die WLAN-Ausleuchtung des Lagers an jedem Punkt, umAbbrüche der Verbindung zu verhindern. Die Informationen, die mit derBrille verarbeitet werden, sind dabei flexibel aus dem Datenstrom desERP-Systems FEPA darstellbar. Neben der Schnittstelle war auch dieBeratungskompetenz des ERP-Herstellers Planat gefragt, um dieinternen Prozesse an die neuen Möglichkeiten anzupassen. Mit derSpezialisierung auf produzierende Betriebe wurde Kanban, eine Methodefür Produktionsprozesssteuerung, herangezogen. Kanban orientiert sichausschließlich am tatsächlichen Verbrauch von Materialien amBereitstell- und Verbrauchsort und reduziert so die lokalen Beständevon Vorprodukten.Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbarenERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made inGermany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversionverantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik,Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung undbetriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerechtbranchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons,wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Dasinnovative, modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit mehr als 35Jahren durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichenSupport.Kontakt:PLANAT GmbH, Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (bei Stuttgart),Deutschland, Tel.: +49 (0)711-16756-0, Fax: +49 (0)711-16756-99,E-Mail: software@planat.de, Web: www.planat.deeuromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden,Deutschland, Tel.: +49 (0)611-973150, Fax: +49 (0)611-719290, E-Mail:team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuell