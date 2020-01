ERO Copper: Ein Wunder?

ERO Copper, ein Unternehmen aus dem Markt "Materialien", notiert aktuell (Stand 07:36 Uhr) mit 21.57 CAD beinahe unverändert (-0.06 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben ERO Copper nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die ERO Copper-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (19,83 CAD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -8,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 21,58 CAD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält ERO Copper eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der ERO Copper-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 20,35 CAD. Der letzte Schlusskurs (21,58 CAD) weicht somit +6,04 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (21,41 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,79 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der ERO Copper-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die ERO Copper-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der ERO Copper ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die ERO Copper-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 84,95, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,38, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.